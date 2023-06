O caminho para o bem-estar: das barreiras às oportunidades

Bem-estar, a chave para a plenitude. Sentir-se bem, ser saudável e encontrar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é o que todos desejamos. Esta é a conclusão de um estudo recente sobre saúde e higiene, que revela que o bem-estar físico e psicológico é cada vez mais uma preocupação para a sociedade actual.

Trata-se do “Global Hygiene and Health Survey 2022”, realizado pela Essity, empresa multinacional líder nos sectores de higiene e saúde. Com a missão de investir na melhoria contínua das condições de saúde e higiene a nível global, a Essity falou com mais de 15 mil pessoas, oriundas de 15 países espalhados pelo mundo, por forma a saber o que procuram e valorizam as pessoas hoje em dia, e tentar mitigar as barreiras, tabus e preconceitos que impedem que a sociedade de hoje alcance uma melhor qualidade de vida.

Filipa Tomás, HR Manager da Essity Portugal, explica que “Este estudo ajuda-nos a saber quais devem ser as nossas prioridades e o nosso foco como empresa. A Essity está presente em todas as fases da vida dos seus clientes e colaboradores e, no fundo, a ideia é que possamos, com esta oferta maior de informação, criar soluções e produtos diferentes e mais adequados às necessidades da sociedade, ao nível de higiene e saúde”.

De acordo com o “Global Hygiene and Health Survey 2022”, uma em cada três pessoas gostariam de se preocupar menos com o seu bem-estar futuro, para poder focar-se nos seus sonhos e na família.

As principais barreiras do bem-estar

De acordo com este inquérito, uma em cada três pessoas gostariam de se preocupar menos com o seu bem-estar futuro, para poder focar-se nos seus sonhos e na família. Mas para isso, há que enfrentar o que muitos consideram ser as suas maiores dificuldades: manter hábitos de vida saudáveis, conseguir tempo para si mesmo e motivação.

Foto Filipa Tomás, HR Manager na Essity

Cerca de 43% dos inquiridos confessa que gostava de praticar exercício regularmente; 38% das pessoas gostariam de manter uma alimentação saudável; 34% quer ter uma boa higiene do sono; 30% dos inquiridos gostariam de se preocupar menos e 28% quer passar mais tempo com a família e os amigos. As principais barreiras para estes objectivos são, para 25% das pessoas que participaram no estudo, “não ter tempo suficiente”, “não ter motivação” (33% dos inquiridos), ou “ser facilmente seduzido por escolhas pouco saudáveis” (30%).

Tal como descreve Filipa Tomás, “percebemos que, cada vez mais, o nosso estilo de vida está a mudar e estão a ser criadas necessidades que, antes, não tínhamos. Passámos por uma pandemia, estamos a passar por várias mudanças a nível global, e isso faz com que também a nossa resposta seja diferente. Neste estudo, retirámos informação sobre as barreiras ao bem-estar e sabemos que temos algumas prioridades para trabalhar. Também sabemos que, tendo em conta as diferentes fases da vida, as pessoas também têm preocupações diferentes e existe realmente uma grande lacuna de conhecimento e de abertura, quando se fala sobre temas tabus e estigmas sociais”.

Sustentabilidade entre as principais preocupações Foto Segundo o estudo “Global Hygiene and Health Survey 2022”, uma em cada três pessoas é favorável à ideia de gastar mais dinheiro para viver de forma mais sustentável e cerca de 12,77% dos inquiridos está disposto a pagar mais por produtos de saúde e de higiene mais sustentáveis.

De facto, o inquérito da Essity permitiu saber que apenas 55% das pessoas sente ter conhecimento suficiente sobre menstruação; 45% concorda que as escolas devem criar espaços de diálogo e que é necessária educação para reduzir a vergonha e o estigma; e cerca de 23% das pessoas que sofrem com incontinência evitam falar sobre isso. São tabus que interferem directamente no bem-estar das pessoas e que a Essity quer desmistificar, como demonstra Filipa Tomás: “Desde 2016 que a Essity tem trabalhado nos cuidados da higiene feminina, nomeadamente no México, com a nossa marca Saba e em parceria com a UNICEF, tentamos desenvolver o diálogo e a quebra de tabus em relação às questões da menstruação e da higiene”.

Com o conhecimento que este estudo trouxe à Essity, e através da partilha de informação e da sensibilização para tabus e estigmas, a empresa está empenhada em quebrar barreiras e a contribuir para o futuro do bem-estar.