Jota González é o novo treinador de andebol do Benfica

Técnico espanhol trabalhou como adjunto no PSG ao longo das últimas cinco temporadas. “Venho com uma máxima, de lutar por todos os títulos”.

O espanhol Jota González foi anunciado nesta sexta-feira como novo treinador da equipa de andebol masculino do Benfica, rendendo no cargo o compatriota Chema Rodríguez.

Aos 51 anos, Jota González traz para Lisboa um currículo de respeito, tendo ao longo das últimas cinco temporadas trabalhado como treinador-adjunto no Paris Saint-Germain.

"Estou encantado por ingressar no Benfica, precisava disto, de um clube importante, que tem feito as coisas muito bem nos últimos anos. Venho com a mesma máxima, de lutar por todos os títulos. Mas não chegam só as palavras, há que demonstrá-lo diariamente. Creio que vamos fazer uma equipa competitiva e há que lutar por todos os títulos", reforçou, em declarações à BTV.

O Benfica não vence um campeonato nacional desde 2007-08, mas atingiu um ponto alto no panorama internacional na temporada passada, com Chema Rodríguez como treinador, ao conquistar a Liga Europeia.

"O andebol está a crescer muito em Portugal, vemos que as equipas têm conseguido ter muito bons resultados a nível europeu e a Liga portuguesa também tem subido de nível. É um bom momento para vir para cá, num momento de crescimento", acrescentou Jota González.