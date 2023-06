Arábia Saudita retira candidatura ao Mundial 2030

A pouco mais de um ano do anúncio oficial da candidatura que prevalecerá para a organização do Mundial de futebol de 2030, a Arábia Saudita retirou-se da corrida, assumindo antecipadamente a provável “derrota” face à força da candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos, que, assim, passa a ter como concorrente a proposta sul-americana apresentada por Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai.

A notícia agora confirmada pelos canais oficiais começou a circular nos media espanhóis depois de o ministro das Relações Externas sauditas, Faisal bin Farhan Al Saud, ter dado conta da posição aos Governos grego e egípcio.

A análise feita pelos sauditas conduziu a uma conclusão que poderá indicar o favoritismo da candidatura ibérica, a que posteriormente se juntaram Marrocos e Ucrânia, prevalecendo o trio formado por lusos, espanhóis e marroquinos.

A candidatura sul-americana pretende associar o evento à passagem do centenário da primeira edição do Campeonato do Mundo realizado no Uruguai, em 1930. A FIFA anunciará em Setembro de 2024 a candidatura vencedora para acolher o Mundial 2030, podendo a Arábia Saudita candidatar-se ao Mundial de 2034.