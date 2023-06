Sexta na TV: Mamma Mia!, o Verão 1993 e João Ayres

CINEMA

Wonder - Encantador

Cinemundo, 15h25

Auggie Pullman, de dez anos, sofre de síndrome de Treacher Collins, uma malformação congénita rara que se manifesta em deformações no crânio e na face. Foi operado diversas vezes ao longo da sua curta existência. Agora que está a iniciar o quinto ano de escolaridade, os pais entendem que é o momento ideal de ele deixar de estudar em casa e de se aventurar numa escola normal. Um filme dramático realizado por Stephen Chbosky que tem por base o best-seller homónimo de R. J. Palacio. Com Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson, Izabela Vidovic e Noah Jupe.

Mamma Mia!

Cinemundo, 20h40

Donna (Meryl Streep) é uma mãe solteira e independente que gere um pequeno e idílico hotel numa ilha grega. A filha Sophie (Amanda Seyfreid) vai casar e para o casamento Donna convida as suas melhores amigas. Mas Sophie, que secretamente sonha encontrar o pai, faz também três convites inesperados. À ilha chegam três homens (Colin Firth, Pierce Brosnan e Stellan Skarsgard) que pertenceram ao passado de Donna, sendo que qualquer um deles pode ser o pai de Sophie. Em 24 horas, Donna desespera e tudo pode acontecer, até porque com um casamento por perto o romance anda no ar. Com realização de Phyllida Lloyd, uma adaptação do musical de palco escrito por Catherine Johnson a partir de canções do célebre grupo sueco ABBA.

Verão 1993

RTP2, 22h50

Espanha, Verão de 1993. Órfã de pai há já algum tempo, Frida, de seis anos, acaba de perder a mãe. Sem ninguém que cuide dela, vê-se obrigada a mudar para casa dos tios e prima, que vivem numa pequena aldeia longe da cidade de Barcelona, onde ela sempre viveu. Apesar do desgosto e da constante sensação de perda que a acompanha, ao longo de todo o Verão a menina vai aprender a lidar com as suas emoções, adaptando-se, a pouco e pouco, à dinâmica da sua nova família. Um drama autobiográfico que marca a estreia na realização em longa-metragem de Carla Simón, que, com este filme, narra os eventos mais marcantes da própria infância. Laia Artigas, Paula Robles, Bruna Cusí, David Verdaguer e Isabel Rocatti dão vida às personagens.

SÉRIE

Swagger

Apple TV+, streaming

Estreia. Segunda temporada da série de desporto, mais especificamente basquetebol, criada por Reggie Rock Bythewood. Aqui seguem-se as vidas de jovens jogadores e das pessoas que os rodeiam, com nomes como O’Shea Jackson Jr. (filho do rapper e actor Ice Cube), Tessa Ferrer, a nomeada para um Óscar Quvenzhané Wallis ou Tristan Wilds.

DOCUMENTÁRIO

João Ayres, Pintor Independente

TVCine Edition, 22h

Meio esquecido após o 25 de Abril, João Ayres (1921-2001) foi um pintor que trabalhou muito em Moçambique e tem sido alvo de uma redescoberta nos últimos anos, muito graças aos esforços de um dos seus netos, Diogo Camilo Alves. Este documentário de Diogo Varela Silva que passou na edição do ano passado do Doclisboa faz parte dessa redescoberta.

INFANTIL

Os Smurfs (VO)

Syfy, 22h15

Depois de serem sugados por um portal mágico que os faz desaparecer da sua pequena aldeia, os pequenos Smurfs vêem-se perdidos no coração do Central Park, em Nova Iorque. Quando acidentalmente vão parar à caixa de correio do casal Patrick e Grace Winslow (Neil Patrick Harris e Jayma Mays), as suas vidas ficam literalmente de pernas para o ar. Passado o susto do primeiro impacto, as minúsculas criaturas azuis vão ter de contar com a ajuda dos seus gigantes amigos e encontrar o caminho de volta à realidade. Realizada por Raja Gosnell, uma comédia familiar de 2011 que alia o cinema de imagem real à animação em 3D. Logo a seguir, às 23h49, o Syfy passa a sequela, Os Smurfs 2, datada de 2013 e também assinada por Gosnell.

Bossy, o Urso

Nick Jr., 17h30

Estreia. Bossy, o Urso e Detective Turtle são melhores amigos, apesar das personalidades completamente opostas. Bossy é expansivo e extrovertido, Detective é muito mais reservado e ponderado. Juntos têm aventuras. É essa a premissa desta nova aposta animada do Nick Jr.