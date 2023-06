Festival Elétrico leva Carl Craig, Ricardo Villalobos e Todd Terje ao Porto

O Festival Elétrico está de regresso ao Parque da Pasteleira, no Porto, para três dias de música de dança com Carl Craig, Moullinex, Ricardo Villalobos e Todd Terje entre os cabeças de cartaz, anunciou a organização.

Entre 30 de Junho e 2 de Julho, o festival vai receber 22 artistas, de acordo com o comunicado da organização, que estabelece como apostas da quinta edição "arte, energia e espiritualidade, tecnologia e área para crianças".

"O festival aposta nas actuações no formato live, com destaque para S. Moreira Live Band, de origem espanhola, acompanhado dos músicos Daniel Zambon, Leo Barreto e o teclista Leonardo Reyna, que nos trazem música experimental, jazz e ritmos afro-brasileiros. Moullinex & GPU Panic, a dupla portuguesa, alinham no segundo dia do evento. Atravessamos o oceano, até Detroit, no Michigan, de onde vem Carl Craig, que tem uma longa ligação à invicta, acompanhado de Jon Dixon, indispensável quando imaginamos o futuro do som da "Motor City". A Guy Called Gerald, directamente de Manchester, é uma das surpresas mais esperadas", pode ler-se no comunicado da organização.

O primeiro dia do evento vai contar com Diana Oliveira, Dorian Paic, Gusta-vo, Ricardo Villalobos, Margaret Dygas, Tiago Carvalho e ZIP.

No dia 1 de Julho, o Elétrico recebe Caroline Lethô, DJ Tennis, Jan Blomqvist, Moullinex e GPU Panic, Superpitcher, Todd Terje e Yen Sung.

O festival encerra com A Guy Called Gerald, Carl Craig com Jon Dixon, David Moreira, Kyle Hall, Rui Vargas e S. Moreira Live Band.

Os passes para os três dias custam 80 euros, enquanto os bilhetes diários são vendidos por 40.