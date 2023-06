Boots Riley, o comunista que fez uma série anticapitalista para a Amazon

I’m a Virgo é a primeira série de televisão do líder dos The Coup, o grupo de rap, funk, soul e rock de Oakland no activo desde o início dos anos 1990. E é um triunfo.

Boots Riley avisou-nos ao que vinha em 1993. A primeira faixa do primeiro álbum dos seus The Coup, Kill My Landlord, começava com “presto, read the Communist Manifesto”. Eram as primeiras palavras dele para o mundo. Nos 30 anos que se seguiram, fosse à frente desse grupo de rap, funk, soul e rock, ou, mais recentemente, como argumentista e realizador, nunca deixou de estar zangado e engajado politicamente. I’m a Virgo é a sua primeira série de televisão, que chega hoje à Prime Video, o serviço de streaming da Amazon. E é claramente feita pela mesma pessoa que corrige quando se referem a ele como socialista: ele é comunista.