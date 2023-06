Éfe-Érre-… IA

No final de 2022, a Inteligência Artificial (IA), esse gigante adormecido de quem, até então, grande parte conhecia apenas o nome e associava a filmes sci-fi, parece ter iniciado o seu despertar, fazendo estremecer a generalidade dos setores da sociedade.

A tal não ficou indiferente o ensino superior: o cenário académico tradicional foi posto em causa pelo lançamento do ChatGPT, a mais popular ferramenta de IA generativa, cujo nível de popularidade cresceu de forma vertiginosa, tornando-a na aplicação digital com crescimento mais rápido de sempre.

A sua disponibilização massiva surpreendeu professores e alunos que, sem orientação ou sugestões claras de utilização, viram a sua abordagem ao processo de ensino-aprendizagem ameaçada por aquela que pode ser uma das maiores e mais rápidas transformações que atingiram a academia.

Quase de imediato, começaram a surgir textos, ensaios e código gerados por esta ferramenta, contrapondo questões de integridade académica à necessidade de adaptação do ensino a um futuro onde tudo indica que a IA só se tornará mais prevalente.

Mas será a Inteligência Artificial uma ameaça ao ensino superior? Ao centrarmos a discussão nos problemas poderemos estar a ignorar as oportunidades que sistemas assentes nesta tecnologia podem oferecer.

No contexto académico, a IA tem o potencial de revolucionar a forma como a educação é ministrada e recebida. As tecnologias de IA, como o processamento de linguagem natural, o Deep Learning e o Machine Learning, permitem proporcionar aos alunos acesso a materiais educacionais com mais rapidez e eficiência do que nunca, através de ambientes de aprendizagem mais envolventes e imersivos, melhorando a sua experiência, promovendo a sua motivação e contribuindo, assim, para o seu sucesso académico.

Se estivermos dispostos a pensar criativamente e tentar novas abordagens, a IA pode desencadear uma forma totalmente nova de ensino, tornando-o mais eficaz.

A possibilidade de fornecer orientação e feedback personalizado e de identificar necessidades de adaptação de práticas pedagógicas a características particulares de grupos ou indivíduos será seguramente um instrumento que contribuirá para melhorar as métricas de sucesso do ensino superior, em particular, no que diz respeito às taxas de retenção e eficiência pedagógica.

IA, ameaça ou oportunidade? Convençamo-nos que se trata, sim, de uma inevitabilidade que abre horizontes infindáveis de oportunidades, cabendo a professores e alunos navegar nesse novo cenário de maneira crítica e criativa, responsável e honesta.

É indiscutível o esforço de adaptação que implicará esta nova realidade, onde ferramentas tecnológicas como o ChatGPT e outros LLMs (Large Language Models) estarão inevitavelmente presentes. Estas ferramentas farão parte do futuro profissional dos jovens graduados, pelo que compete às universidades prepará-los para a sua utilização, apetrechando-os de competências que lhes permitam prosperar num mundo transformado pela IA.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990