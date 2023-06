Matou a mulher e passou noite com cadáver. Depois entregou-se

Mulher de 29 anos foi atacada pelo companheiro com uma arma branca dentro de casa, em Loulé.

Um homem foi detido por matar a mulher em casa, em Loulé, tendo permanecido com o cadáver toda a noite até se entregar às autoridades, no dia seguinte ao crime, informou a Polícia Judiciária.

Em comunicado, este órgão de polícia criminal explica que o homem, de 34 anos, atacou a mulher, de 29, com uma arma branca, na terça-feira, provocando-lhe lesões "cuja gravidade determinou o óbito, ocorrido no interior da habitação".

Após ter permanecido na companhia do cadáver durante toda a noite, o homicida deslocou-se, no dia seguinte, ao posto da GNR para comunicar a situação, tendo depois sido detido."A investigação desenvolvida permitiu a recolha de relevantes elementos indiciários sobre os circunstancialismos em que ocorrera o crime, bem como a formalização da detenção do presumível autor", lê-se na nota de imprensa da Polícia Judiciária.

O detido vai agora ser presente a interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação, sendo o inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal de Loulé.