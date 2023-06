Tribunal da Relação mantém apresentações quinzenais de Sócrates à GNR

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) manteve a obrigatoriedade de José Sócrates se apresentar de 15 em 15 dias no posto da GNR na sua área de residência, segundo noticiou a SIC e o PÚBLICO confirmou.

Segundo o acórdão do TRL a que o PÚBLICO teve acesso, os juízes consideraram que o antigo primeiro-ministro, ao viajar para o Brasil sem avisar, praticou uma “violação grosseira das obrigações decorrentes do termo de identidade e de residência (TIR)”, existindo igualmente um “claro e concreto perigo de fuga”.

No âmbito do processo da Operação Marquês, José Sócrates viu serem-lhe agravadas as medidas de coacção em Julho de 2022, depois de ter viajado para o Brasil sem informar o tribunal, tendo ficado obrigado a apresentar-se na GNR da Ericeira quinzenalmente.

Não satisfeito com a decisão, Sócrates recorreu para a Relação de Lisboa que não lhe deu razão.

O tribunal lembra que o antigo primeiro-ministro esteve ausente de Portugal, mais concretamente no Brasil em dois períodos. O primeiro entre 2 e 14 de Agosto de 2021, ininterruptamente durante 12 dias. Já no segundo ausentou-se do país durante dois meses, entre 4 de Abril e 16 de Junho de 2022. E sempre sem comunicar ao tribunal.

“Verificamos assim que demonstrado está que o arguido ausentou-se para o Brasil por períodos superiores a cinco das sem disso dar conhecimento ao Tribunal, assumindo nas suas declarações que não deu disso conhecimento porque “entende” que não tem que dar”, lê-se na decisão da Relação, que sublinha que: “Porque assim é, facilmente se vislumbra que o referido arguido violou grosseira e ostensivamente a obrigação de não se ausentar da sua residência por mais de cinco dias sem comunicar ao tribunal a nova residência ou lugar onde pudesse ser encontrado”.

Para a Relação, e tendo em conta esta “violação grosseira das obrigações decorrentes do TIR e da existência de claro e concreto perigo de fuga, mostram-se verificados os requisitos legais para a agravação da medida de coacção a que o arguido se encontrava sujeito e para a aplicação de qualquer medida de coacção para além do TIR”.