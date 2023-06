P24. No Episódio 1000, vamos aos bastidores. Como se fez o P24

No milésimo episódio do P24, uma conversa entre os jornalistas que o produzem diariamente desde 2019.

A 9 de abril de 2019 ia para o ar o primeiro episódio do P24 no formato atual - uma história por dia, aprofundada numa conversa com jornalistas do PÚBLICO e não só.

Desde aí, o P24 passou por uma pandemia, por vários atos eleitorais, por uma guerra, secas, inundações, incêndios, festivais.

Neste episódio, vamos aos bastidores deste podcast - o primeiro podcast diário feito por um jornal em toda a Península Ibérica.

Os jornalistas Ruben Martins, Aline Flor, Inês Rocha e o diretor do PÚBLICO, David Pontes, conversam sobre os momentos altos, os mais difíceis dos últimos anos de produção e também sobre a visão do jornal na área dos podcasts.

