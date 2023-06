Exame de História A foi pouco concorrido, mas para quem o fez correu melhor do que o esperado

Eram 11h30 quando esta quinta-feira tocou o primeiro sinal de saída e não era preciso nem uma mão para contar os alunos que saíram da prova de História A do 12.º ano. Na Escola Secundária Garcia de Orta, no Porto a maioria optou por aproveitar o tempo de compensação.

Este ano a disciplina trienal de História A alcançou um mínimo histórico de inscrições, com 9270 estudantes a nível nacional. Aqueles que fizeram a prova - nesta escola eram menos do que os inscritos para outros exames - não se sentiram afectados pela falta de professores. Não houve surpresas no que saiu no exame e para alguns correu melhor do que o esperado.

Beatriz Cardoso, 17 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Direito no Porto.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Melhor do que estava à espera. Acho que as matérias que saíram no exame foram todas leccionadas pelos nossos professores e também as aulas de preparação foram bons exemplos para este exame.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Sim, foi toda leccionada. Não, não.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

Acho que não. Na nossa escola pelo menos isso não aconteceu nos professores de 12.º ano.

Inês Cerqueira, 17 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Direito no Porto.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Melhor do que estava à espera.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Foi toda leccionada.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

Não, porque os nossos professores não fizeram greves.

Manuel Calejo, 18 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

História e Arqueologia na Universidade do Porto.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Correu para o que estava à espera.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Senti que a matéria efectivamente foi toda leccionada nas aulas, mas que a preparação, até pelas condições objectivas aqui da escola, podia ter sido sempre melhor.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

Não, sinto que a greve e a falta de professores foi o que menos afectou a minha preparação. Sinto que o próprio exame nacional, a pressão que nos é imposta, o facto de passarmos três anos a trabalhar para os exames nacionais e não haver uma escola que garanta o desenvolvimento do indivíduo e isto determinar a nossa vida ao contrário dos três anos que eu passei aqui fechado, afectou muito mais a minha preparação e o meu nervosismo para o exame do que a greve.

Amel Lebon, 20 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Ciências da Comunicação

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Não sei, foi como esperava. Pior ou melhor, não sei realmente.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Sim, sentia-me preparada.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

Não, sou estudante de fora [não tinha aulas nesta escola, só se inscreveu para exame], trabalho sozinha.

