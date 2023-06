Demitiu-se a médica que denunciou más práticas no Hospital de Faro

Diana Carvalho Pereira apresentou a demissão do Hospital de Portimão, unidade do Centro Hospitalar Universitário do Algarve onde estava agora colocada.

Diana Carvalho Pereira demitiu-se do Hospital de Portimão, onde estava colocada em estágio, dois meses depois de denunciar alegados casos de negligência no serviço de Cirurgia do Hospital de Faro. "A exposição da queixa e todas as represálias que se seguiram têm mexido com a minha saúde mental", justificou.

"Demiti-me como já queria fazer desde o dia da queixa mas decidi dar o benefício da dúvida a um novo estágio", escreveu esta quarta-feira à noite, numa publicação no Instagram, esclarecendo que "o serviço em Portimão é totalmente diferente, organizado e com bons profissionais".

Em contraponto, reiterou críticas à administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve: "Lidar com uma administração como a que este centro hospitalar infelizmente tem também não estava nos meus planos, por tudo o que já fizeram/não fizeram e por não me rever nem querer trabalhar com chefias assim".

Há duas semanas, o conselho disciplinar regional do Sul da Ordem dos Médicos suspendeu preventivamente por seis meses, até 14 de Dezembro, dois cirurgiões do Hospital de Faro, incluindo o director do serviço de Cirurgia Geral, na sequência das denúncias de Diana Carvalho Pereira.

Contactada pelo PÚBLICO, a médica de 27 anos optou por não prestar declarações.