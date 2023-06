Explosão num restaurante na China causa pelo menos 31 mortos

Fuga de gás na origem da explosão numa churrasqueira na cidade de Yinchuan, no Noroeste do país. Xi Jinping ordena revisão na segurança para corrigir os “perigos ocultos”.

Pelo menos 31 pessoas morreram na sequência de uma explosão de gás na noite de quarta-feira num restaurante da cidade de ​​​​​​​Yinchuan, no Noroeste da China, informou a agência de notícias Xinhua.

A explosão no estabelecimento de dois andares gerou discussões nas redes sociais chinesas sobre a segurança das churrasqueiras, que ganharam nova popularidade este ano com o levantamento das restrições da covid-19 e a promoção dos influenciadores online.

Sete pessoas foram hospitalizadas com queimaduras e cortes de vidro após a explosão, que foi desencadeada por uma fuga num tanque de gás liquefeito de petróleo no restaurante.

A explosão levou o Presidente Xi Jinping a ordenar uma revisão de segurança em toda a China, pedindo a todas as regiões que corrijam os riscos e os “perigos ocultos”.

“Todas as churrasqueiras do país devem ser fechadas e inspeccionadas”, escreveu um utilizador chinês na rede social Weibo, semelhante ao Twitter. “Os lucros não devem ser obtidos com o sangue do povo.”

O restaurante de Yinchuan, capital da região de Ningxia e um centro turístico, é bem conhecido localmente, com seguidores leais, de acordo com relatos na imprensa chinesa. A explosão aconteceu durante o horário de pico do jantar, com estudantes do ensino secundário e reformados entre os mortos.

A tragédia ocorreu na véspera do Festival do Barco-Dragão, uma celebração de três dias em que muitos chineses se reúnem com a família e amigos.

Acidentes causados por explosões de gás e de produtos químicos não são invulgares na China, apesar de anos de esforços para melhorar a segurança.

Em 2021, uma explosão de gás num restaurante na cidade de Shenyang, no Nordeste do país, matou quatro pessoas e feriu 47, destruindo a fachada da loja e estilhaçando as janelas dos edifícios próximos.

“Tenho um mercado nocturno à minha porta e sempre que sinto cheiro a queimado olho em volta rapidamente”, disse nas redes sociais Liu Xiaoqiao, dono de uma loja que recentemente instalou um alarme de fugas de gás.

“Além das botijas que tenho na minha loja, há tanques de gasolina alinhados na estrada, do lado de fora. É assustador. Espero que toda a gente fique vigilante”, acrescentou.