Rapaz de 18 anos desaparecido no rio Douro em Vila Nova de Gaia

O jovem desapareceu junto à praia do Areinho. As autoridades receberam o alerta pouco depois das 17h.

Um rapaz de 18 anos desapareceu esta quinta-feira no rio Douro, junto à praia do Areinho, em Vila Nova de Gaia, depois de ter tentado salvar a namorada, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores locais.

O alerta foi dado pouco depois das 17h00, acrescentou a fonte, revelando que as buscas se iriam estender até perto do por do sol, cerca das 21h11.

O rapaz desaparecido estava na praia com amigos e a namorada, tendo desaparecido “após ter ajudado a namorada, que se encontrava em apuros”, relatou a fonte.

As buscas estão a ser supervisionadas pela Capitania do Douro, com o auxílio dos Bombeiros de Avintes e mergulhadores dos Sapadores, disse ainda.

A mesma fonte indicou ainda estar já no local uma psicóloga para dar assistência à família do jovem desaparecido.