Mulher de um tripulante do submersível desaparecido é descendente de vítimas do Titanic

Wendy Rush, casada com o director executivo da Ocean Gate, é trineta do magnata Isidor Straus e da sua mulher Ida, que seguiam a bordo do Titanic quando o navio naufragou em 1912.

Stockton Rush, o director executivo da Ocean Gate e um dos cinco tripulantes desaparecidos no Atlântico norte, tem afinal mais ligações ao Titanic do que se pensava. O empresário é casado com uma descendente de dois passageiros de primeira classe que morreram no naufrágio do Titanic, em 1912, avança o New York Times (NYT), citando os arquivos daquele jornal.

Wendy Rush, a mulher do executivo, é a trineta do magnata do retalho Isidor Straus e da sua mulher Ida, dois dos passageiros mais abastados que viajavam a bordo do navio quando este atingiu um iceberg, pode ler-se na página da fundação da família, a Straus Historical Society. O alemão era um dos donos da conhecida loja multimarcas Macy’s.

Wendy que, em solteira tinha como apelidos Hollings Weil, casou-se com Stockton Rush em 1986, de acordo com um anúncio de casamento publicado então no diário nova-iorquino. Também ela trabalha na Ocean Gate, ocupando o cargo de directora de comunicação da empresa, de acordo com a página de LinkedIn. Na mesma rede social, dá conta que participou em três expedições aos destroços do Titanic nos últimos dois anos. Até agora, não reagiu à informação avançada pelo NYT.

Foto Stockton Rush, director executivo da OceanGate, a empresa que promove as viagens ao Titanic LINKEDIN

A mulher de Stockton Rush é descendente directa de uma das filhas do casal Straus, Minnie, que terá casado com Richard Weil em 1905. O filho de ambos, também chamado Richard, envolveu-se nos negócios de família e foi presidente da loja Macy’s de Nova Iorque. O filho deste, Richard Weil III, é o pai de Wendy Rush, confirmou o director executivo da Sociedade histórica dos Straus.

Foto Wendy Rush LINKEDIN

Mas a história do casal Straus não é assim tão estranha ao público. Os dois são conhecidos pelo trágico desfecho da história de amor. Os sobreviventes do Titanic relatam que Isidor se recusou a entrar num dos botes de salvamento quando as mulheres e as crianças ainda tinham de esperar pela oportunidade de sair do navio a afundar-se.

Casados há quatro décadas, não quiseram deixar-se um ao outro e ficaram abraçados no deck do Titanic enquanto o navio seguia para o fundo do mar. O momento serviu de inspiração para a versão cinematográfica de James Cameron, em 1997, quando um casal de idosos fica abraçado na cama enquanto a água submerge a sua cabine.

O corpo de Isidor Straus foi encontrado no mar duas semanas após o naufrágio do Titanic, mostram ainda os arquivos do NYT, mas Ida Straus nunca mais apareceu.

Foto Isidor e Ida Blun Straus STRAUS HISTORICAL SOCIETY

Espera-se que a história de Stockton Rush tenha um desfecho diferente. Passaram cinco dias desde que o submersível turístico Titan partiu, com cinco pessoas a bordo, numa viagem às profundezas do mar para ver os destroços do Titanic. Por esta altura, o oxigénio disponível deve estar a esgotar-se.

A comunicação com o submersível perdeu-se 45 minutos após o início do mergulho, no domingo à noite (hora local), disse a empresa OceanGate Expeditions, proprietária da embarcação e organizadora das viagens aos destroços do Titanic. Nessa altura, a embarcação estava a cerca de 700 quilómetros a sul de São João da Terra Nova, segundo o Centro de Coordenação de Salvamento Conjunto do Canadá, citado pela agência norte-americana AP.

Os restos do Titanic estão a uma profundidade de cerca de 3800 metros e a uma distância de aproximadamente 640 quilómetros a sul da ilha canadiana de Newfoundland.