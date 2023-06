Elon Musk e Mark Zuckerberg combinam duelo com uma luta em ringue

Elon Musk e Mark Zuckerberg já eram rivais na tecnologia — um é dono do Twitter e outro da Meta, que detém redes sociais como o Facebook ou o Instagram. Agora, a rivalidade vai passar a outro nível com um duelo físico. Os dois multimilionários chegaram a um acordo para fazer uma luta em ringue.

A ideia surgiu do lado de Elon Musk que publicou no Twitter estar “disposto a lutar no ringue” com Zuckerberg. Não tardaria até que o dono da Meta publicasse uma captura de ecrã da mensagem escrita por Musk nas histórias do Instagram. A resposta: “Manda-me a localização.” O porta-voz da Meta disse à BBC que a “a história fala por si”, confirmando a proposta de luta.

I’m up for a cage match if he is lol — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

Os preparativos seguem através das redes sociais e Musk propôs, como local para o confronto, o Octagon, em Las Vegas, conhecido pelas lutas da UFC, o campeonato norte-americano de wrestling. “Tenho uma jogada fantástica a que chamo The Walrus, em que me deito no topo do meu rival e não faço nada”, escreveu ainda o dono do Twitter.

Foto A resposta de Zuckerberg DR

Mais tarde, contudo, o empresário da Tesla e da Space X partilhou alguns vídeos de morsas a lutar, levantando dúvidas sobre se a luta entre os dois magnatas será verdadeira ou apenas uma brincadeira de rivais. Além disso confessou que não tem preparação física para tal: “Quase nunca faço exercício físico, excepto pegar os meus filhos ao colo e atirá-los no ar.”

É que o rival não é propriamente um amador nestas lides. Aos 39 anos, Zuckerberg é praticante de artes marciais mistas e venceu recentemente alguns torneios de jiu-jitsu.

A troca de alfinetadas tornou-se viral nas redes sociais com os internautas a discutirem quem tem maior probabilidade de vencer o duelo, enquanto outros publicam cartazes falsos a anunciar o encontro no ringue. Há mesmo imagens com os dois, lado a lado, para que se avalie a forma física de ambos. “Escolham o vosso lutador”, escreve um utilizador.

Esta rivalidade entre Musk e Zuckerberg também será motivada pelos planos da Meta, que pretende criar uma rede social semelhante ao Twitter. A ideia é que seja possível passar a seguir automaticamente, nesta plataforma de mensagens curtas, as pessoas que já segue no Instagram, confirmou a empresa.