“Galamba classificou como secretos documentos da IP a que todos têm acesso”, publicado a 19 de Junho

Direito de resposta do ministro das Infra-Estruturas, João Galamba, a notícia publicada a 19 de Junho nas edições impressa e online do PÚBLICO.

A notícia publicada, na versão impressa e na versão online, contém um conjunto de citações erradas e falsidades que importa, desde já, corrigir à luz [dos] factos abaixo referidos:

1) A 14 de junho, às 20h32, foi enviada por este gabinete ao jornalista Carlos Cipriano a resposta que infra se transcreve:

“Com base no disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/88, de 3 de dezembro – instruções para a segurança nacional, salvaguarda e defesa das matérias classificadas –, a IP solicitou ao Ministro das Infraestruturas que promovesse a classificação como confidencial dos documentos referentes a infraestruturas críticas nacionais.

O Ministro das Infraestruturas procedeu à classificação dos documentos, identificados pela IP como carecendo desse procedimento, por despacho proferido no dia 21 de abril.

A resolução n.º 50/88 determina a necessidade de sujeitar as matérias classificadas a um processo sistemático de revisão do grau de classificação de segurança atribuído, com vista, designadamente, à salvaguarda da contínua proporcionalidade e adequação das matérias que carecem de proteção de segurança. Assim, e tendo os documentos sido inicialmente classificados de forma preventiva com o grau de confidencial, após análise superveniente por parte da IP, que teve em conta o nível de criticidade e o respetivo âmbito de circulação, aquela entidade veio solicitar a revisão do grau de classificação de alguns dos documentos que, em conformidade com o solicitado, diminuíram o seu grau de classificação, passando de confidencial a reservado, por despacho do Ministro das Infraestruturas datado de 14 de junho.”

Em ponto algum da resposta enviada pelo gabinete de imprensa do Ministério das Infraestruturas é possível encontrar as citações atribuídas pelo jornalista a este gabinete, conforme se lê no excerto da notícia infra copiada:

“O gabinete do ministro João Galamba diz que, “recentemente, face à situação vivida na Ucrânia, alguns países vieram a adaptar e aumentar o nível de criticidade da informação, em especial da informação sobre infraestruturas estratégicas”. E explica que a IP “iniciou um trabalho de avaliação de informação e de dados relacionados com infraestruturas ferroviárias, rodoviárias e de telecomunicações sob sua gestão” que culminou num pedido ao ministério para a classificação de documentos”.

2) Na peça, o jornalista escreve também que “O gabinete do ministro recusou divulgar o conteúdo do despacho”. Ora, o pedido de acesso ao despacho de dia 21 de abril, feito pelo jornalista Carlos Cipriano ao abrigo da LADA, data de dia 12 de junho conforme email em anexo. Segundo o mesmo enquadramento legal, dispõe este gabinete de um prazo de 10 dias úteis para que possa dar resposta ao pedido.

Donde se lamenta que o jornalista tenha inferido o seguinte: “O gabinete do ministro recusou divulgar o conteúdo do despacho.”

3) Importa esclarecer ainda que a classificação e a posterior reclassificação resultaram de solicitações da Infraestruturas de Portugal à tutela (cfr. com Comunicado de 19 de junho de 2023 da Infraestruturas de Portugal ‘Esclarecimento à notícia sobre a Classificação de Documentos’).

De acordo com o procedimento estabelecido, após receber pedido da IP o Ministério das Infraestruturas contactou o Gabinete Nacional de Segurança. Da avaliação dos pedidos pela parte da tutela acompanhada pelo GNS, resultou uma proposta de despacho que foi, então, submetida ao Ministro das Infraestruturas. Este procedimento foi seguido, tanto para o pedido inicial de classificação dos documentos, como para o pedido subsequente de reclassificação, como acontece com qualquer pedido desta natureza.

João Galamba, ministro das Infraestruturas

Nota da Direcção: O único erro no artigo publicado, pelo qual nos penitenciamos e pedimos desculpa aos nossos leitores, é ter sido atribuído ao gabinete do ministro João Galamba a informação que “recentemente, face à situação vivida na Ucrânia, alguns países vieram a adaptar e aumentar o nível de criticidade da informação, em especial da informação sobre infra-estruturas estratégicas”, quando ela provinha da Infra-Estruturas de Portugal, organismo na dependência do ministro João Galamba.