Morreu Stéphane Demol, antigo defesa do FC Porto

Aos 57 anos, morreu Stéphane Demol, defesa central que representou o FC Porto na época de 1989-90. Internacional pela selecção da Bélgica em 38 ocasiões, destacou-se no Mundial de 1986.

Em Portugal, Demol mostrou predicados como um central imponente, com qualidade técnica e vocação para bolas paradas ofensivas. Ao serviço do FC Porto, fez 39 jogos e marcou 12 golos (vários deles de grande penalidade), tendo contribuído para o título nacional conquistado pelos "dragões".

Stéphane Demol begon zijn rijkgevulde voetbalcarrière bij RSC Anderlecht. De ex-Rode Duivel laat het leven op 57-jarige leeftijd. Il nous manquera. Repose en paix, Stéphane. pic.twitter.com/jQkZU926Gx — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) June 22, 2023

Com formação feita no Anderlecht, passou pelo Bolonha antes de chegar a Portugal, tendo assinado pelo Toulouse depois de uma única época nas Antas. Mais tarde, em 1994, ainda voltaria ao campeonato português, mas apenas para fazer três jogos pelo Sp. Braga.

Haveria de terminar a carreira no modesto SK Halle, da Bélgica, em 2000, tendo um dos momentos mais altos do percurso acontecido no México, onde se tornou no mais novo jogador de sempre (então com 20 anos) a marcar pelos belgas na fase final de um Campeonato do Mundo.

Um defesa que também era golo. Um campeão. Um Dragão. Um de nós.

Até sempre, Stéphane Demol! ??



Sentidas condolências à família e amigos.#ComoNósUmdeNós pic.twitter.com/uWWnDvW4Wn — FC Porto (@FCPorto) June 22, 2023

Demol não resistiu, aos 57 anos, a uma paragem cardiorrespiratória.