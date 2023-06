Santuário com mais de quatro mil anos parecido com Stonehenge descoberto nos Países Baixos

Um grupo de arqueólogos descobriu um santuário com quatro mil anos, feito de fossos e túmulos, no centro da Holanda e acreditam que tenha servido um propósito semelhante ao de Stonehenge, em Inglaterra. Como o famoso círculo de pedras de Wiltshire​, o santuário — que teria o tamanho de, pelo menos, três campos de futebol e seria feito de terra e madeira — foi construído para se alinhar com o sol nos solstícios.

Os arqueólogos também descobriram oferendas, incluindo esqueletos de animais, crânios humanos e objectos valiosos (como uma ponta de lança de bronze) nos pontos onde o sol brilhava pelas aberturas do círculo, segundo um comunicado do município de Tiel, cidade a cerca de 70 quilómetros a leste de Roterdão, onde as escavações aconteceram.

Foto Uma ilustração mostra o que os investigadores acreditam ser um santuário com 4 mil anos semelhante a Stonehenge Municipality of Tiel

"O monte maior serviu de calendário solar, semelhante às famosas pedras de Stonehenge, na Inglaterra", lê-se no comunicado. "Este santuário deve ter sido um sítio com muito significado, onde as pessoas celebravam dias especiais do ano, realizavam rituais e enterravam os seus mortos. Há filas com postes ao longo de vários caminhos utilizados ​​para procissões."

Ao escavar o local em 2017, os arqueólogos também descobriram vários túmulos. Uma sepultura pertencia a uma mulher que foi enterrada com uma conta de vidro da Mesopotâmia, actual Iraque. Sabe-se agora que se trata da conta mais antiga já encontrada na Holanda. Os investigadores dizem que isto provou que as pessoas desta região estavam em contacto com outras que moravam a mais de 5 mil quilómetros de distância.

Os arqueólogos demoraram seis anos a examinar mais de um milhão de objectos, que datam da Idade da Pedra, Idade do Bronze, Idade do Ferro, Império Romano e Idade Média. Concluída a escavação, o local foi novamente tapado, para permitir as obras. Algumas das descobertas serão exibidas num museu local em Tiel e no Museu Nacional Holandês de Antiguidades.