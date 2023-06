Quinta na TV: Uma despedida de solteira, Outlander e Ana Moura

CINEMA

A Melhor Despedida de Solteira

Fox Life, 23h06

Annie (Kristen Wiig), quase a entrar nos quarenta, está num péssimo momento da sua vida: perdeu o namorado e a esperança num futuro feliz e acaba de descobrir que Lilian (Maya Rudolph), a sua melhor amiga, vai casar em breve. Decidida a esquecer os seus desastres pessoais, foca toda a sua energia em ajudar a amiga nos preparativos para o grande dia. Porém, quando Annie se depara com as intermináveis tarefas que tem pela frente assim como o estranhíssimo grupo de damas de honor que lhe calhou como parceiras de organização (Rose Byrne, Melissa McCarthy, Wendi McLendon-Covey e Ellie Kemper), quase perde a esperança de que algo de bom possa dali advir. Porém, a vida tem as suas surpresas e os dias a preparar o casamento, assim como as mulheres que a acompanham, apesar de bizarros e muito complicados, deixarão marcas para sempre. Uma comédia de Paul Feig que foi nomeada para o Óscar de Melhor Argumento Original, da autoria de Wiig e Annie Mumolo.

Ganhar a Vida

TVCine Edition, 23h35

Uma tragédia filmada por João Canijo, cujo Mal Viver, ainda nos cinemas, ganhou o Urso de Prata na edição deste ano do Festival de Berlim. Cidália (Rita Blanco) é emigrante em França e vive com o marido, dois filhos e a irmã nos arredores de Paris. Quando o seu filho mais velho é morto pela polícia, ela lança-se num protesto contra o abuso das autoridades que a vai isolar da família e da comunidade portuguesa.

Os Irmãos Bloom

TVCine Top, 00h50

Os irmãos Stephen (Mark Ruffalo) e Bloom Bloom (Adrien Brody) vivem de esquemas, vigarices idealizadas com pompa por Stephen. Bloom decide deixar essa vida, mas volta a encontrar o irmão e é convencido a fazer um último golpe: enganar uma excêntrica herdeira. Penelope Stamp (Rachel Weisz) mora sozinha numa mansão gigante em Nova Jérsia e dedica-se aos mais variados hobbies, sempre através da teoria e de alguma prática que não é aplicada no mundo real. Nem tudo corre de feição. É esta a premissa deste filme de 2008 escrito e realizado por Rian Johnson, que mais tarde viria a ser responsável pelos dois capítulos da saga Knives Out.

SÉRIES

Outlander

TVCine Emotion, 22h10

Estreia T7. A série criada por Ronald D. Moore a partir da saga literária de Diana Gabaldon, em que uma enfermeira do século XX viaja no tempo e se apaixona por um guerreiro escocês do século XVIII, está de volta para uma bastante antecipada sétima temporada. Desta feita, Claire e Jamie, o casal de protagonistas, estão em maus lençóis, com a Revolução Americana a caminho e Claire acusada de homicídio.

A Vida Pela Frente

Globoplay, streaming

Estreia. Na transição do milénio, entre 1999 e 2000, vários jovens do Rio de Janeiro estão na fase em que passam da adolescência para o começo da vida adulta. É essa a premissa desta série brasileira de dez episódios criada por Leandra Leal, Rita Toledo e Carol Benjamin. Os cinco primeiros episódios ficam agora disponíveis no serviço Globoplay, sendo que a outra metade será disponibilizada a 6 de Julho.

DOCUMENTÁRIO

Tudo é Projecto

RTP2, 22h54

Estreia. Neste documentário de 2016, Joana Mendes da Rocha, filha do arquitecto brasileiro Paulo Mendes da Rocha (1928-2021), debruçou-se sobre a vida do pai. Para isso, fez várias entrevistas com pessoas que com ele se cruzaram. A realização é dividida entre a filha do arquitecto e Patricia Rubano.

CULINÁRIA

Além do Menu

Casa e Cozinha, 22h

Estreia. Neste programa, o chef irlandês Mark Moriarty anda à volta da sua Irlanda natal a procurar colegas seus e a descobrir as suas cozinhas e os seus métodos de trabalho. É a nova companhia das noites de segunda a sexta do Casa e Cozinha.

MÚSICA

Ana Moura - Casa Guilhermina

RTP1, 22h39

Em Março, Ana Moura subiu ao palco do Coliseu de Lisboa para apresentar Casa Guilhermina, o seu sétimo álbum, editado em Novembro. É um disco muito contemporâneo, em que a cantora reencontra as raízes africanas.