Asteroid City e mais quatro filmes para ver esta semana

A equipa do Ípsilon e do Cinecartaz sugerem-lhe uma nova dose de bom cinema que pode ver esta semana.

O ano é 1955. Numa cidade do deserto americano (Chinchón, na zona de Madrid, foi o local da rodagem), vários estudantes e os seus pais juntam-se para uma convenção anual de observação astronómica.



A convenção, uma peça sobre a convenção e os bastidores da escrita da peça são os ingredientes das três partes deste filme – o 11.º de Wes Anderson – que se estreou na edição de 2023 do Festival de Cannes e é descrito como uma comédia dramática e romântica de ficção científica.



No elenco, carregado de estrelas (das que existem na terra e não no céu), encontram-se nomes como Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Jeffrey Wright, Hope Davis, Edward Norton, Steve Carell, Maya Hawke, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Bryan Cranston ou Jeff Goldblum.

Rosa volta ao Vale do Sarronco, longe da agitação da grande cidade, quando fica a saber que o seu avô, com quem não tinha passado muito tempo nos últimos anos, morreu. Lá, descobre terras abandonadas que lhe foram deixadas, bem como a casa em que cresceu a cair de podre.



Decide, então, recuperar tudo isso, com a ajuda de demónios de barro que o seu avô tinha modelado, que vão ganhando vida e falando com ela.



A estreia de Nuno Beato em longas-metragens é um filme de animação em stop-motion com figuras inspiradas no trabalho da ceramista Rosa Ramalho (1888-1977). O guião é de Possidónio Cachapa e Cristina Pinheiro e a música é dos Gaiteiros de Lisboa e Manuel Riveiro. No elenco de vozes surgem nomes como Victoria Guerra, Nuno Lopes ou Ana Sofia Martins.

Pela primeira vez, a realizadora Susana Nobre (Tempo Comum, No Táxi de Jack) faz um filme de ficção a trabalhar com actores profissionais e um argumento já escrito antes de começar a rodagem.



Cidade Rabat, que passou na edição de 2023 do Festival de Berlim, é a história de Helena (Raquel Castro), uma produtora de cinema de 40 anos e mãe divorciada que passou os últimos dois anos a cuidar da mãe. Quando esta morre, o processo de luto transforma-a profundamente, pondo-a observar aquilo que se passa à sua volta.

Realizado por Sam Wood, ​Por Quem os Sinos Dobram é a adaptação do romance homónimo do escritor norte-americano Ernest Hemingway (1899-1961) que juntou Ingrid Bergman e Gary Cooper no grande ecrã e resultou num grande sucesso, conseguindo nove nomeações para os Óscares, garantindo o de melhor actriz secundária a Katina Paxinou.

A história segue Robert Jordan (Gary Cooper) e María (Ingrid Bergman), que decorre na altura da Guerra Civil Espanhola, durante a década de 1930. Jordan é um norte-americano idealista a quem foi dada uma missão de risco nas montanhas. María é uma rapariga espanhola que Pilar (Katina Paxinou) encoraja a juntar-se a Jordan.

Em exibição no dia 28 de Junho de 2023, às 23h35, na Casa do Cinema de Coimbra

Quando o pai fica desempregado, a mãe vê-se subitamente sobrecarregada com todas as despesas familiares. Por causa disso, arranja um segundo emprego, o que a desgasta ainda mais e lhe retira tempo para a família. Descurada por um pai desalentado e uma mãe totalmente esgotada, a filha adolescente revolta-se.



Em competição no Festival de Cinema de Berlim, um filme escrito, realizado e produzido por Teresa Villaverde (Os Mutantes, Água e Sal, Transe, Cisne, Termómetro de Galileu) sobre a desintegração das famílias afectadas pela crise económica. No elenco encontramos João Pedro Vaz, Beatriz Batarda, Alice Albergaria Borges, Tomás Gomes, Rita Blanco, Simone de Oliveira e Clara Jost (filha da realizadora), entre outros.



No âmbito da estreia de Colo, em Março de 2018, foi lançada a obra Ensaio, de António Júlio Duarte, com fotografias da rodagem.

Em exibição no dia 24 de Junho de 2023, às 23h35, na RTP2