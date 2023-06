O martelo (de plástico) do São João já foi ao Supremo Tribunal

Calma. Ainda não chegamos a tanto. Ainda não há uma acção no tribunal de um grupo de activistas do clima e uma associação ambiental a exigir a proibição dos populares martelinhos feitos do maldito do plástico, que não paramos de produzir e não pára de poluir. Mas é verdade que alguém, um dia, já tentou proibir os martelos das festas são joaninas. E não foi por serem de plástico.

Nada de fundamentalismos. Ninguém vai sugerir aqui que se proíba os populares martelos nas ruas do Porto (ou de Braga e Vila do Conde onde também chiam nas cabeças de quem anda na rua durante as festas são joaninas). São de plástico, é certo. E andamos há anos a falar dos malefícios do plástico, também é certo. Mas esta festa é uma vez por ano e pode ser a excepção à regra. Além disso, há várias alternativas e outras formas de atenuar a prevaricação ambiental como, por exemplo, usar o martelo do ano passado. Ainda o tem?

Uma vez não são vezes e até a newsletter desta semana vai fazer jus à expressão popular e, desta vez, não vamos lembrar um tema da semana. E não é por falta de assunto importante, havia muito por onde pegar: a chegada do Verão, a onda de calor, as reservas de água, a importante votação de lei do restauro da natureza na comissão de ambiente do Parlamento Europeu, o histórico tratado para proteger o alto-mar, as previsões sobre o El Niño ou o mistério dos furos e poços que andamos a cavar no chão, cada vez mais fundo, para encontrar o ouro do século XXI chamado água.

Vem aí o S. João e dei por mim a pensar que, nos dias que correm, é estranho que ainda ninguém se lembrado de proibir os martelinhos ou de inventar uma alternativa, mais amiga do ambiente e igualmente festiva e prática. Sim, porque convenhamos que a haste de alho-porro para passar no nariz das belas raparigas e rapazes (e, dizem, para afastar o mau olhado) não é o adereço mais prático do mundo.

Em vez de ameaçado de extinção, o martelo tem vindo a ganhar força. Há em todas as cores e, de ano para ano, parece que crescem com o aparecimento de versões revistas e aumentadas. Não faço a mais pequena ideia da quantidade de martelos que andam pelas ruas do Porto na noite de 23 de Junho, mas numa rápida pesquisa sobre o assunto encontrei alguns pormenores engraçados na história desta tradição.

Muitos já devem saber que as origens do dito cujo. Nasceu em 1963 após um pedido feito por estudantes a Manuel António Boaventura, industrial de plásticos do Porto. "A ideia foi inspirada num saleiro pimenteiro que viu numa das suas viagens ao estrangeiro. O conjunto tinha o aspecto de um fole, ao qual o meu avô juntou um apito e um cabo, com o objectivo de criar mais um brinquedo", conta Manuel Marinho, neto do criador, citado em vários textos que lembram como nasceu esta brincadeira.

A verdade é que a moda pegou, mas houve alguém que não gostou. Há sempre alguém à nossa volta que não tem noção de que, em certas ocasiões, mais vale ficar quieto e calado. Vou tentar resumir. Passaram meia dúzia de anos e, um dia, quem estava à frente da câmara do Porto decidiu que o brinquedo ia contra a tradição (do alho-porro e dos manjericos). Seguiu-se uma queixa ao Governador Civil do Porto. Manuel António Boaventura foi notificado de que no ano seguinte estava proibido de vender martelos para a festa de S. João. Quem fosse apanhado com martelos na noite de S. João seria multado em 70 escudos, uma multa pesada naquele tempo. O certo é que o povo não acatou a decisão.

Porém, Manuel Boaventura sentiu-se lesado e levou a questão a tribunal. Perdeu em 1ª e 2ª instância. No entanto no ano de 1973 recorreu para o Supremo Tribunal e ganhou a questão. E o martelo de S. João que nunca chegou a sair da rua voltou a ser legal. Até hoje. Ainda que já não venha da fábrica em Rio Tinto, mas na esmagadora maioria dos casos seja made in China.

Agora, impõe-se outra moral e bons costumes. Para muitos, proteger a Terra e evitar o uso de plástico deviam ter força de lei (e de alguma forma, felizmente, já têm). Todos queremos proteger o planeta e todos podemos reduzir muito o uso de plásticos, de muitas maneiras. No entanto, quanto ao martelo de São João, confesso que abro uma excepção. Para atenuar o "atentado" podemos usar o mesmo que vai sendo guardado na gaveta ano após ano ou, se ele sobreviver, pelo menos guarde o martelo deste ano para o próximo.

Aos mais rigorosos, resta o alho-porro, o manjerico, as sardinhas e as febras. Ah… e o balão, mas sobre essa tradição havia também muito a dizer em defesa do planeta. Este ano, há até um horário definido para lançar os balões. Mas, não sei porquê, suspeito que o povo também não vai acatar essa decisão e que veremos algumas luzes no céu do Porto fora de horas.

Tudo isto para dizer: bom S. João, divirtam-se! Mesmo que chegue o dia em que alguém se lembre de proibir os martelinhos, porque são de plástico, acredito que é impossível proibir a festa.