Exame de Biologia e Geologia: veja aqui a prova e os critérios de correcção

O Instituto de Avaliação Educativa já divulgou o encunciado e os critérios de correcção do exame de Biologia e Geologia do 11.º ano.

O exame de Biologia e Geologia do 11.º ano realizou-se na manhã desta quarta-feira. Estavam inscritos 44.154 alunos. Actualmente é a prova com mais inscritos do ensino secundário. Veja aqui o enunciado e os critérios de correcção.

