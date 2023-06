Ventura ataca funcionários do plenário, mas restantes partidos defendem a sua imparcialidade

Líder do Chega vitimizou-se, dizendo que os seus deputados são “dos mais insultados e interrompidos”, e criticou transcrição dos apartes ditos no plenário.

“Não devem ter ouvidos só para a direita.” Este foi o queixume que André Ventura deixou numa conferência de líderes de Maio para criticar os funcionários parlamentares que, no plenário, anotam os apartes dos deputados durante a sessão e que depois são incluídos na transcrição para as actas que descrevem tudo o que acontece na sala das sessões.

O deputado e líder do Chega pôs directamente em causa o profissionalismo daqueles funcionários e disse ter encontrados “vários exemplos” no Diário da Assembleia da República: “Quando os apartes são do grupo parlamentar do Chega, o deputado é identificado, bem como o que diz, e quando são os outros grupos parlamentares, ficam a constar ‘protestos’”, descreve a súmula da conferência de líderes sobre a crítica de Ventura.

Para essa conferência de líderes de meados de Maio em que se discutiram as “questões de urbanidade”, Ventura levou até exemplos que compilou das actas das sessões plenárias para alegar que os deputados do Chega “são dos mais insultados e interrompidos da AR e que a responsabilidade neste âmbito não é apenas do Chega”.

O deputado do Chega reagia assim às críticas feitas por Augusto Santos Silva, que considerara “gravíssimo” o insulto pessoal a Edite Estrela, quando conduzia os trabalhos, por parte da deputada Rita Matias, e a “constante interrupção” da presidente por parte de outro deputado do Chega. Mas também às do social-democrata Joaquim Miranda Sarmento sobre os apartes dos deputados do partido de Ventura no plenário.

Santos Silva marcara uma conferência de líderes para discutir as “questões de urbanidade” e considerou que os insultos a Edite Estrela, o comportamento “desrespeitoso e inadmissível” da bancada do Chega na sessão solene com o Presidente Lula da Silva e as notícias sobre “apartes, insultos e intimidações” de alguns deputados no plenário, nas comissões e corredores são de “extrema gravidade”, “desprestigiam o Parlamento e põem em causa o seu funcionamento”.

Quem não gostou dos termos em que o Chega referiu os funcionários parlamentares foi o respectivo sindicato, que escreveu a todos os grupos parlamentares e a Augusto Santos Silva, manifestando a sua “profunda preocupação e repúdio” pelas considerações feitas na reunião sobre a “neutralidade, equidistância e profissionalismo dos serviços” na elaboração do Diário da Assembleia da República. O sindicato lembra que se trata de funcionários especializados, sujeitos a um “regime especial” que os obriga a cumprir “rigorosos deveres de neutralidade política, de sigilo e reserva profissionais”.

“A experiência diz-nos que o funcionamento da Assembleia da República comporta conflito e combate político, porque a democracia assim o exige”, admite o sindicato. “Mas o papel dos serviços da Assembleia da República é absolutamente alheio à dimensão do combate político que faz parte desta casa. Os serviços convivem com esta dimensão, sabendo que as dinâmicas políticas e as decisões tomadas nessa esfera podem ter efeitos na forma de organização das tarefas a desempenhar”, acrescenta.

Na carta, de forma indirecta, o sindicato lamenta a “instrumentalização do trabalho” dos funcionários para “efeitos de digladiação política à qual os serviços são totalmente alheios” e que se contribua para uma percepção “injusta” do seu trabalho e que “não corresponde à realidade”. Afirma-se “preocupado” que em alturas de “crispação política se torne sistemático o recurso a expedientes que, sem fundamento, colocam em causa a dignidade, o profissionalismo no cumprimento dos deveres de neutralidade” dos funcionários.

O sindicato lembra ainda que os trabalhos parlamentares têm a “grande vantagem de ser públicos e transparentes”, pelo que o desempenho dos funcionários “é facilmente verificável”.

Na reunião seguinte, no final do mês, todos os partidos, incluindo o Chega, acabaram por expressar “confiança na independência, imparcialidade e isenção” dos funcionários parlamentares e no “rigor e zelo com que exercem as suas funções, reconhecendo também as dificuldades de registo dos apartes”. Santos Silva realçou a sua “competência” e “rigoroso apartidarismo político”.

A directora de apoio parlamentar esteve na reunião salientando que o registo dos apartes no Diário da AR “é feito de forma fiel e integral em todas as situações do debate em que estes sejam audíveis, independentemente do tipo de expressões utilizadas e sempre que é possível identificar os deputados que os proferem”. Acrescentando ser “tarefa particularmente difícil” quando se trata de vários deputados em simultâneo e de diferentes bancadas.

O PÚBLICO contactou o sindicato, mas este respondeu apenas não querer tecer mais comentários sobre o assunto.