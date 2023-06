A imagem de António Costa sentado ao lado de Orbán é bastante mais reveladora do que o nó Górdio que são as suas justificações para lá estar.

“É só um desvio.” A frase mais polarizante de qualquer viagem. Para os relaxados adeptos da bucha ou para os detentores das bexigas menos tenazes, o desvio é sagrado. O desvio não é bem um desvio, mas uma parte natural de chegar a qualquer lado.

Mas para outros, um desvio pode ser uma sentença de morte. Para este partido, uma paragem na bomba de gasolina assemelha-se a uma ida sem retorno ao purgatório mais próximo. E para mais, sai sempre caríssimo.

Mas como em todas as coisas, é importante saber ver quando estamos na presença de um recorde. E esta semana assistimos todos ao que pode ser o recorde dos desvios.

Na sua ida a Chisinau, na Moldávia, António Costa parou em Budapeste para ver o futebol. Em linha recta, Chisinau fica a 780 quilómetros de Budapeste. 780 quilómetros. Beja a Braga. Duas vezes. Isto não é um desvio. Isto, peço desculpa, é ir a outro sítio. Pior. Isto é ir a outro sítio no jato dos outros. Segundo o gabinete do primeiro-ministro, este foi numa visita oficial a convite da UEFA para assistir à final da Liga Europa em Budapeste. Aceitou e assistiu alinhado com o seu homólogo húngaro.

Aquela espetacular visão, onde a hipocrisia finalmente se senta e se deixa fotografar.

É verdadeiramente lamentável que a sensibilidade de quem nos governa não considere um insulto o acto de utilizar um meio do Estado, um jato, para ir ver a bola. É ainda mais lamentável que António Costa encontre no “abraço a Mourinho” uma justificação válida para o fazer.

Mas sentar-se alegremente ao lado de Orbán, uma figura sinónima com o sentimento antidemocrático e antieuropeísta, numa qualquer demanda pessoal é simplesmente explicativo do ego que habita São Bento.

As atitudes deste Governo têm-nos vindo a anestesiar. Habituámo-nos ao impudor e ao escandaloso. Vemo-lo diariamente na televisão, convivemos com ele com naturalidade e até com humor.

Foi talvez esta passividade que lhe garantiu uma maioria destripada, cuja transfiguração assume agora uma forma final num desplante recordista, ostensivo e excessivamente confiante.

António Costa não vai esclarecer nada porque não precisa. O tema será vencido ou pelo esquecimento ou pelo cansaço de quem se farta de pedir explicações sobre o inexplicável, para tentar perceber o incompreensível.

Apenas o nosso mestre surrealista poderia compreender tão sucintamente este sentimento de estupefação.

Citando Almada Negreiros: "Isto não é um país. Isto é um sítio. E ainda por cima mal frequentado."