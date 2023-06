Meias verdades e puras mentiras

Já terminou o inquérito à TAP. Nem os inquiridores nem inquiridos souberam cumprir os objectivos do Inquérito. Três mil milhões de euros do erário público foram investidos na TAP. Para Pedro Nuno dos Santos, com a sua tutela, a TAP deu lucro. Mas há outras contas, nomeadamente o SPAC tira conclusões bem diferentes. Quem esteve atento ao debate só pode tirar uma conclusão: a verdade, que deveria ser a razão do inquérito, foi a mais sacrificada. Na sua vez, apareceram as meias verdades e as puras mentiras. Nisto avançamos para a política da pós-verdade, tão ao gosto de Trump e Bolsonaro. O desprezo pela verdade foi sempre o desprezo pela responsabilidade, pelos cidadãos e pela democracia. As questões de indemnizações e das decisões mais polémicas foram atiradas para os escritórios de advogados que assessoravam a tutela política. Isso significa atirar o governo do país para elites não políticas, gestores, advogados e engenheiros, os que nada têm que ver com os partidos tradicionais, com a cidadania e com as democracias modernas. E esta é a bandeira do populismo e da demagogia. Foi com esta bandeira que, em Itália, nos EUA e no Brasil, a extrema-direita ganhou apoios e chegou ao poder. Os jogos políticos têm estas contradições: combater a direita, mas fazer a cama para ela se deitar. Seguindo este caminho, o Governo e o seu partido escusa de se queixar da direita!

João Baptista Magalhães, Folhada

Quem faltará à verdade?

A nossa política é fértil em coisas incompreensíveis. A mais recente tem que ver com o deputado Pinto Moreira, do PSD, arguido na Operação Vórtex, a quem foi retirada confiança pelo presidente do partido, mas que mesmo assim voltou a integrar o grupo parlamentar, com a agravante de ter sido indicado para duas comissões. O partido alega que nada há de mal nisso, pois não representará as suas posições. Mas como? Que desculpa esfarrapada! Então ele está em funções do grupo parlamentar mas politicamente não o representa? Se o problema fosse ser deputado independente da sua bancada, seria mais admissível. Agora estar ou não estar de facto num grupo parlamentar sem confiança política? Parece mentira, mas alguém estará a faltar à verdade no meio disto tudo.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

No país do faz-de-conta

O Governo tem os cofres cheios com a subida da inflação. Não se compreende como não há medidas adicionais para combater a subida da generalidade dos preços. O cabaz do IVA pouca diferença fez na bolsa dos portugueses com mais baixos recursos. A classe média continua a ser ralada por quem sabe que não é por aí que o PS ganha eleições. O Presidente da República continua a gozar a vida. A política para Marcelo Rebelo de Sousa é para ser discutida sem muita profundidade. Factos políticos são como a brisa que passa. Num país do faz-de-conta é mais importante quem é escolhido por Robert Martínez para jogar na selecção de futebol do que os ministros e secretários de Estado que estejam em posição de substituição.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Segurança privada e números

Proliferam no país as empresas de segurança privada, em que parece ser mais importante a cedência de alvarás para o exercício da própria actividade, sem que existam preocupações do Estado com o cumprimento das leis, penalizando no terreno aqueles que exercem o seu dever.

O critério para se concorrer aos serviços de segurança privada é, para muitos organismos do Estado, o valor mais baixo apresentado a concurso, sem que exista muitas vezes a preocupação de saber se as empresas contratadas cumprem as leis que regulam o sector, existindo também um défice de meios de fiscalização que no terreno possam exercer a sua actividade sem contemplações, penalizando os infractores.

Esta é pois uma actividade profissional onde são muitas as exigências, mas onde o trabalho digno não está na agenda do Governo, quando são escassos os meios de fiscalização e onde é natural que não se façam sindicâncias às empresas contratadas sobre o cumprimento escrupuloso das regras no sector, o que permite interpretações erradas das leis que regulam o mesmo, fazendo com que esta seja uma actividade pouco atractiva e onde as pessoas são tratadas como números.

Américo Lourenço, Sines