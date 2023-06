O silêncio é subestimado

Podíamos reflectir sobre as verbas já gastas ou investidas, mas o que esteve em causa nos últimos dias foi a distracção criada pelas declarações do ministro João Galamba.

A história do novo aeroporto de Lisboa ainda nos apaixona e envolve, mesmo andando em discussão pública desde os anos 1960. De Bragança a Faro, passando pelas ilhas, qualquer cidadão — nacional, turista ou imigrante — tem uma opinião formada sobre qual seria a melhor localização de uma infra-estrutura que, só em estudos de várias ordens, já sorveu muitos milhões.

Podíamos reflectir sobre as verbas já gastas ou investidas, mas o que esteve em causa nos últimos dias foi a distracção criada pelas declarações do ministro João Galamba.

“Oitenta quilómetros é longe de Lisboa. O que eu disse é um facto", repetiu o governante no Parlamento, durante a audição regimental desta quarta-feira, como que justificando o facto de, no dia anterior, ter assumido que Santarém tinha uma baixa probabilidade de ser viável.

A distância é um facto, mas nem é um facto novo, nem acrescenta nada a não ser ruído. Porquê? Desde logo porque esta opção foi incluída na lista da comissão liderada por Rosário Partidário na sequência de uma proposta do Governo — o mesmo em que João Galamba é ministro —, mas também porque há o precedente (esse, grave) de um ex-ministro (Pedro Nuno Santos) ter permitido que um seu secretário de Estado (Hugo Mendes) emitisse um despacho a "anunciar" uma nova localização para o aeroporto sem o aval do chefe do executivo.

Pedro Nuno Santos fez muito mais do que dizer que a Margem Sul é perto, o que motivou uma reacção dura por parte de António Costa: a anulação do despacho da surpresa. Nessa altura, o gabinete do primeiro-ministro emitiu um comunicado em que se lia, entre outras coisas: “Compete ao primeiro-ministro garantir a unidade, credibilidade e colegialidade da acção governativa.” Perante uma posição tão cristalina, o ministro, "obviamente", assumiu todas as culpas por "erros de comunicação".

É preciso dizer que um político, quando assume uma posição de poder, não perde nenhum dos seus direitos cívicos. Continua a ter opinião e a poder manifestá-la livremente. Mas deve ter o bom senso de escolher bem as intervenções que faz, assim como o fórum e o momento em que as faz. Centrar a questão em Santarém quando está em curso um processo de estudo que obedece a uma metodologia acertada com o maior partido da oposição não é só mau timing, é a política a contaminar a decisão técnica. Há momentos em que o silêncio é subestimado.