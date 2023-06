Juiz do Arkansas trava primeira lei dos EUA contra transição de género

Um juiz do estado norte-americano do Arkansas travou uma lei, aprovada pelo Partido Republicano em 2021, que proibia a prestação de cuidados médicos a crianças e adolescentes com disforia de género e com indicação para receberem tratamento de transição e afirmação de género. A decisão, conhecida na terça-feira, é a primeira numa série de processos judiciais contra a aprovação de leis semelhantes em 20 estados norte-americanos – todos de maioria republicana –, e foi bem recebida pelas principais associações médicas do país, incluindo a Academia Americana de Pediatria.

Ao declarar a lei como inconstitucional – por promover a discriminação das pessoas transgénero e por violar os direitos constitucionais dos médicos –, o juiz James M. Moody Jr., do tribunal federal dos EUA no Este do Arkansas, disse que o estado não apresentou argumentos "convincentes, sinceros ou até racionais" para alegar que o seu principal interesse é a segurança das crianças e adolescentes, e não justificou o seu entendimento de que existe "um declínio ético entre a comunidade médica".

"O tribunal determina que os requerentes têm direito a uma decisão a seu favor em todas as reivindicações. O estado está permanentemente proibido de aplicar a Lei 626", lê-se no primeiro parágrafo da decisão assinada pelo juiz, numa referência à lei que os proponentes designam como "Salvar Adolescentes da Experimentação".

"Ficou provado que os cuidados médicos proibidos [pela lei de 2021] são benéficos para a saúde mental e para o bem-estar dos pacientes, o que torna a sua proibição contrária aos mesmos interesses que o estado diz querer proteger", disse o juiz.

"Além disso, o argumento segundo o qual esta lei protege as crianças não explica porque é que só os cuidados médicos de afirmação de género – todos os cuidados médicos de afirmação de género – são especificamente proibidos."

Segundo a lei em causa, os menores de idade no Arkansas podem ser submetidos a outras cirurgias, incluindo o aumento do volume dos seios, desde que não o façam no âmbito do tratamento da disforia de género – uma distinção que foi alvo de contestação em tribunal e que o juiz considerou ser discriminatória.

"Esta decisão envia uma mensagem clara", disse Holly Dickson, a directora executiva da União Americana das Liberdades Civis (ACLU, na sigla original) no Arkansas, citada num comunicado da organização.

"O medo e a desinformação sobre este tipo de cuidados de saúde não resistem a um escrutínio; prejudicam os jovens trans e devem terminar. A ciência, a medicina e a lei são claras: o tratamento de afirmação de género é necessário para garantir que os jovens do Arkansas possam crescer de forma saudável."

Em sentido contrário, o procurador-geral do Arkansas, o republicano Tim Griffin, disse num comunicado que o estado vai recorrer da decisão, e acusou o juiz de "não perceber algo que é do conhecimento geral: não há nenhuma prova científica de que qualquer criança beneficia deste tipo de procedimentos, e as consequências são prejudiciais e, em muitos casos, permanentes".

Num comunicado publicado em Agosto de 2022, a presidente da Academia Americana de Pediatras – a maior associação da especialidade nos EUA, fundada há 93 anos e que conta actualmente com 67 mil associados –, condenou aquilo a que se referiu como "a desinformação desenfreada" sobre as terapias de afirmação de género, promovida por "extremistas".

"Há um forte consenso nas principais organizações médicas de todo o mundo no sentido de que os cuidados de afirmação de género para crianças e adolescentes transgénero são necessários e apropriados. Podem mesmo salvar vidas", disse Moira Szilagyi. "Os pediatras não vão ficar em silêncio perante as mentiras que são proferidas contra os nossos pacientes e os nossos pares."

A lei agora declarada inconstitucional pelo juiz do Arkansas foi a primeira de várias que foram aprovadas ou propostas para votação, nos últimos dois anos, em estados onde o Partido Republicano está em maioria.

No caso do Arkansas, a lei de 2021 foi vetada num primeiro momento pelo então governador, o republicano Asa Hutchinson, actual candidato à Casa Branca nas primárias do Partido Republicano. Na altura, o responsável entendeu que a proposta era "exagerada e extrema", e sublinhou que não deixava de fora os jovens que estavam a meio do seu tratamento hormonal.

"O estado não deve ter a presunção de se intrometer em todas as questões médicas, humanas e éticas", disse o então governador do Arkansas.

O veto foi depois revertido por uma maioria republicana nas duas câmaras da assembleia legislativa do estado, e a entrada em vigor da lei foi suspensa pelo juiz Moody, que agora deu a conhecer a sua decisão final.