Explosão de gás arrasa edifícios no centro de Paris

Balanço inicial aponta para pelo menos 16 feridos. Incêndio já foi extinto, de acordo com as autoridades.

Uma violenta explosão de gás seguida de incêndio levou à mobilização de vários meios de emergência e socorro que estão a ser mobilizados para o centro de Paris. Há vários edifícios atingidos.

Há pelo menos 16 feridos e sete pessoas foram transportadas para o hospital em estado crítico, avança a estação televisiva BFM TV. Fonte oficial da polícia de Paris disse que a fachada de um prédio ruiu e obstruiu uma rua. No local, estão 230 bombeiros e 9 médicos para prestar assistência às vítimas, avança o jornal Le Figaro.

O fogo, que terá deflagrado no edifício onde se encontra a escola de moda e design Paris American Academy, foi extinto, de acordo com as autoridades.

Une énorme #explosion à #Paris ! Tout un quartier ravagé. Vidéo envoyé par une amie. pic.twitter.com/7nA9T6qCwL — Mat (@Namat_12) June 21, 2023

No Twitter, testemunhas do ocorrido estão a divulgar imagens que mostram as chamas e a destruição dos edifícios do 5.º arrondissement - o bairro mais antigo - da capital francesa, local onde a explosão aconteceu. “Uma enorme explosão em Paris! Um bairro inteiro devastado”, pode ler-se numa das publicações.

Un incendie est en cours rue Saint-Jacques, dans le 5ème arrondissement de Paris. Les sapeurs-pompiers de Paris interviennent. Merci de ne pas gêner leur intervention et d’éviter le secteur.@prefpolice @PompiersParis — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 21, 2023

O ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, pediu à população para se afastar do local e não interferir com a operação de resgate.