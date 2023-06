Stonehenge: receber o Verão no templo do solstício

Cerca de oito mil pessoas reuniram-se em Stonehenge para celebrar o solstício de Verão – e, segundo a English Heritage, que preserva cerca de 400 edifícios históricos, monumentos e locais, aproximadamente 154 mil estiveram sintonizadas a assistir ao pôr e ao nascer do sol através de uma transmissão em directo.

"Um belo amanhecer seguiu-se a um nascer do sol ligeiramente enevoado que foi saudado com tambores, cânticos e aplausos de todos aqueles que vieram a Stonehenge para celebrar este importante ponto do calendário. Stonehenge continua a cativar e a reunir as pessoas para celebrar as estações do ano, assim como faz há milhares de anos", escreveu-se na conta de Instagram.

Druidas e pagãos juntaram-se a uma mistura colorida de visitantes para marcar o dia mais longo do ano no local junto a Salisbury, Wiltshire. No solstício, o sol nasce atrás do círculo de pedra e os raios de luz são canalizados para o centro do monumento.

Muitas são as pessoas que viajam de todo o mundo para a celebração nesta formação rochosa que se alinha tanto com o nascer do sol no Verão como com o pôr-do-sol no Inverno.