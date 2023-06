A história da empresa centenária que soma e segue para o futuro

Já são mais de cem anos de existência, desafios e conquistas sem fim – e não vão parar por aqui. Basta dizer que estamos a falar da British American Tobacco, empresa mundial líder em multicategoria fundada em 1902, que continua empenhada em fazer a diferença junto dos consumidores, dos colaboradores e da sociedade.

De facto, nos últimos 10 anos a empresa tem virado o seu leme rumo a uma verdadeira jornada de transformação, especialmente motivada pela idealização de Um Amanhã Melhor, estratégia cujo principal objectivo passa por reduzir o impacto do seu negócio na saúde e no ambiente.

Ciência: um aliado para o sucesso

Para isso, e acreditando que o futuro se constrói lado a lado com a ciência, a BAT tem desenvolvido e apoiado vários projectos científicos, em áreas tão diversas como a biologia molecular, a toxicologia e a química. É esta amplitude de conhecimentos que lhe permite melhorar as suas práticas e distinguir-se no mercado pela sua preocupação com o bem-estar dos consumidores e a sustentabilidade.

O centro principal de Investigação e Desenvolvimento da BAT localiza-se em Southampton, no Reino Unido, mas há mais equipas da área espalhadas pelo mundo. No total, trabalham na empresa mais de 40 toxicologistas e 600 cientistas e engenheiros. Uma equipa global e diversa, especializada e focada, que procura acompanhar as novas tecnologias e metodologias, assim como as tendências do mercado.

A procura por novas soluções e novas categorias de produtos, que são objecto de uma análise externa, robusta e rigorosa, tornou-se uma prioridade para a BAT e um dos principais focos do seu investimento em inovação. Com o apoio da sua equipa de especialistas, o objectivo da BAT é a melhoria contínua de produtos e o reforço da comunicação junto dos consumidores.

Foto

As pessoas no centro das preocupações da BAT

Os recursos humanos são outro dos mais importantes pilares estratégicos da BAT. Com mais de 52 mil colaboradores espalhados pelo mundo inteiro, a empresa está focada em oferecer um ambiente de trabalho estimulante e saudável. A prova disso é que, em Janeiro de 2023, a empresa foi pelo sexto ano consecutivo reconhecida como uma das melhores empregadoras do mundo, pelo Top Employers Institute. Na mesma altura, foi incluída no Índice de Igualdade de Género da Bloomberg no seu primeiro ano de participação.

Um dos projectos que demonstra a importância da igualdade de género para a BAT é o apoio às mulheres em papéis STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). A empresa utiliza parcerias externas e plataformas internas de aprendizagem e desenvolvimento para atrair, desenvolver e manter mais mulheres nas funções de Investigação e Desenvolvimento, Operações e Soluções Digitais e de Negócios. No Reino Unido, a BAT juntou-se à WISE, uma organização que apoia as mulheres STEM, promovendo eventos de networking, estágios e webinars.

A sustentabilidade na ordem do dia

Consciente da urgência climática, a BAT está dedicada a reduzir o impacto ambiental do seu negócio e, por isso mesmo, fixou novas metas, rumo à sustentabilidade. Assim, até 2030, a empresa quer que as suas operações alcancem a neutralidade carbónica e que 50% da energia despendida seja renovável; e até 2025, quer reduzir o desperdício em 25%, que as suas embalagens sejam 100% reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis, que se gaste menos 35% de água nas suas operações e que se consiga atingir a meta de conversão zero de ecossistemas naturais na sua rede de abastecimento de produtos.

Reconhecendo o compromisso da BAT em construir Um Amanhã Melhor, ao colocar a sustentabilidade no centro das suas preocupações, a empresa foi incluída pelo terceiro ano consecutivo na lista de Líderes Climáticos Europeus do Financial Times, que reúne as empresas que mais progrediram na redução das suas emissões de carbono. A BAT ficou entre os 3% melhores de mais de 4.000 empresas avaliadas.

Assim se prova que, seja qual for a área em discussão, a BAT mantém-se na vanguarda, tal como quando começou. Afinal, é este o segredo para o seu sucesso: estar sempre um passo à frente, de olhos postos no futuro.