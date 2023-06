O evento de software que começou com 50 pessoas e já vai em 1200

Começou com encontros de 50 pessoas em 2012, para falar de programação e do que se fazia nas empresas de cada um. Daí cresceu para um evento anual em 2018, com 450 participantes. Cinco anos depois, a JNation, cuja sexta edição se realizou a 6 e 7 de Junho no Convento de São Francisco, em Coimbra, teve 1200 participantes, a sua maioria de Portugal e da cidade onde nasceu, mas já atravessou fronteiras.

“A história mais engraçada que temos é a de uma pessoa que vem da Nigéria. Veio o ano passado como participante, porque se iam discutir assuntos que ele estava a desenvolver. Este ano veio como voluntário, tendo conseguido um visto especial para eventos”, descreve o fundador da JNation, Roberto Cortez. Entre os 1200 participantes, cerca de 30% vêm de Coimbra, sendo a maioria dos restantes de cidades como Lisboa, Porto, Aveiro ou Leiria. De fora, vêm muitos de Espanha (Galiza sobretudo), bem como França, Alemanha e o caso já referido, da Nigéria.

Bruno Batista, da organização, revela que, na Península Ibérica, só há um evento sobre programação com uma dimensão semelhante, em Barcelona. “Para algumas pessoas na Galiza ou mesmo em Madrid, fica-lhes mais perto vir a Coimbra do que ir a Barcelona”, lembra.

Dois dias a falar de software

A edição 2023 dividiu-se, pela primeira vez, em dois dias. Um primeiro para as conferências, com cerca de 40 oradores, e um segundo dedicado aos workshops. Uma novidade nos seis anos da JNation.

“Demos este complemento às conferências, em que permite que os participantes façam exercícios com os oradores e desenvolvam uma exploração mais profunda dos temas. Não surgiu do nada, já tínhamos pensado nisso e tínhamos tido esse 'feedback' dos participantes dos anos anteriores”, explica Roberto Cortez.

Com o tema do “Retrogaming” (videojogos que marcaram as gerações das décadas de 1980 ou 1990) foram algumas as referências a jogos marcantes como o “Super Mario”, “A Lenda de Zelda” ou o “Street Fighter”. O fundador do evento lembra que, apesar de este pouco ter a ver com videojogos, foi aí que muitos dos engenheiros de software se começaram a interessar por computadores e informática.

Escolher 40 oradores em 400

Novas tecnologias, boas práticas de programação em diversas linguagens, inteligência artificial ou cibersegurança foram alguns dos temas em discussão nesta sexta edição da JNation. A escolha dos oradores foi feita ao longo de vários meses, tendo sido feitas cerca de 400 submissões de todo o Mundo, de onde a organização seleccionou 40 dentro das temáticas que queria ver desenvolvidas.

Foto Entre os 1200 participantes, cerca de 30% vêm de Coimbra, sendo a maioria dos restantes de cidades como Lisboa, Porto, Aveiro ou Leiria. De fora, vêm muitos de Espanha (Galiza sobretudo), bem como França, Alemanha e até da Nigéria.

“Os oradores são escolhidos com base em critérios técnicos, que submetem propostas dentro dos temas que queremos que sejam falados. Com a experiência de rever submissões de oradores, há certas características que olhamos e nos permite identificar se a sessão promete ou não. Foi sem dúvida a conferência com mais pessoas e desafios maiores, mas creio que correu bem”, salienta Bruno Batista.

“Ainda vamos fazer um inquérito para receber opiniões e melhorias para o próximo ano. Temos sempre uma abordagem interactiva, e usamos esse feedback para melhorar a edição seguinte”, completa.

Paralelamente às conferências, havia uma sala com stands de empresas parceiras do evento, que se davam a conhecer a conhecer aos participantes. Desde a Critical Software (oriunda de Coimbra), à OLX, Mercedes, Volkswagen ou a cadeia televisa Sky, foram cerca de duas dezenas de empresas que tiveram o seu espaço na JNation.

Entre o conservador e o disruptivo

Alina Yurenko e Brian Vermeer (especialistas em linguagem Java), Bruno Antunes, (responsável pela área da inteligência artificial da Exclaimer) Daniel Afonso (responsável pela área de desenvolvimento da OLX), Dmitry Chuyko (arquitecto de software), Eleftheria Batsou (Community Manager) estiveram entre os 40 oradores do evento. A conferência que deu o pontapé de saída coube ao norte-americano Nathaniel Schutta, arquitecto de software e professor na Universidade do Minnesota, onde desafiou os participantes a arriscarem nos seus trabalhos e a ir contra alguns hábitos instalados nas empresas.

Foto Este ano, foram submetidas 400 candidaturas de oradores de todo o Mundo, com a organização a seleccionar 40, dentro das temáticas que queria ver desenvolvidas.

“Qualquer empresa tem a sua cultura e alguma mudança nessa cultura é vista como uma ameaça no posicionamento da companhia”, apontou Nathaniel, completando com uma pequena provocação. “As piores palavras que ouvi numa empresa foram 'isto é como sempre fizemos'. Por ser o que sempre se fez não quer dizer que seja o certo”, considerou.

Roberto Cortez admite que, nas empresas de software, haja algum conformismo referido por Nathaniel Schutta, mas entende que tem muito a ver com o sector a que se pertence. “A motivação varia de empresa para empresa e de sector para sector. Uma empresa do sector financeiro ou espacial tem de ser mais conservadora, mas uma empresa de social media tem uma actividade mais disruptiva”, aponta.

Foto Novas tecnologias, boas práticas de programação em diversas linguagens, inteligência artificial ou cibersegurança foram alguns dos temas em discussão.

Reservar o espaço um ano antes

Bruno Batista e Roberto Cortez concordam que a edição 2023 da JNation foi bem conseguida e terminam o evento com a sensação do dever cumprido. Após algum descanso, vão começar a pensar na edição do próximo ano, sendo que o Convento de São Francisco, espaço que o acolhe, tem de ser agendado com um ano de antecedência.

“Dada a ocupação do Convento, é muito difícil encontrar datas livres”, justifica Bruno Batista. Roberto Cortez revela que a especificidade do espaço também é uma vantagem para a JNation.

“Um ponto muito forte que temos é o espaço. É um local histórico, que tem aquele claustro ao ar livre que as pessoas adoram, tem relvados, tem esta mistura entre o moderno e o antigo. E depois tem aquele espaço incrível da antiga igreja, que alguns oradores, de um ano para o outro, nos pedem para fazer a sessão deles lá”, destaca o fundador.

