Governo desafia particulares a mudarem de banco para melhorar taxa dos depósitos

A decisão do Governo de suspender a Série E dos Certificados de Aforro (CA), com uma remuneração bruta imediata de 3,5% ao ano, e o lançamento da Série F, com uma taxa de rentabilidade a cair para 2,5%, "foi tomada em meados de Abril, sendo necessário cerca de seis semanas para a sua concretização", garantiu esta quarta-feira o secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, que voltou a rejeitar a acusação de alguns partidos de que as alterações resultaram de pressões da banca para limitar a rentabilidade do produto de poupança do Estado.

Ouvido no Parlamento, na Comissão de Orçamento e Finanças, por requerimento do PCP e do Bloco de Esquerda, o governante sustentou que a alteração se ficou a dever "a razões de gestão da dívida pública", nomeadamente o cumprimento da lei-quadro, em especial no que diz respeito "ao risco acumulado e o deferencial do custo" daquela fonte de rendimento.

Simultaneamente, defendeu que não compete ao Governo e ao Estado a tarefa de pressionar os bancos a remunerar melhor os depósitos. O secretário de Estado foi mesmo mais longe e desafiou os particulares a procurarem bancos com taxas de juro mais elevadas, ou a conhecerem as diferenças entre taxas oferecidas aos balcões e na Internet.