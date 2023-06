Sporting sagra-se tricampeão de futsal no pavilhão da Luz

O Sporting sagrou-se nesta quarta-feira tricampeão de futsal, ao vencer o jogo quatro da final, no pavilhão da Luz, por 1-2, fechando a série com 3-1 a seu favor. Num jogo que voltou a ter prolongamento, os “leões” acabaram por levar a melhor depois de terem estado a perder, conquistando o seu terceiro título consecutivo, o oitavo das últimas dez temporadas em que houve campeão (não houve em 2020), todos com Nuno Dias no banco. Foi o 18.º título para o Sporting, mais do dobro dos títulos conquistados pelo Benfica (oito), que já não é campeão desde 2019.

Tal como acontecera no jogo três, depois de uma primeira parte equilibrada, em que qualquer uma das equipas teve oportunidades para marcar, o jogo animou verdadeiramente no segundo tempo. Logo aos 23’, o Benfica colocou-se na frente do marcador, numa jogada rápida de transição, em que os “encarnados” conseguiram uma situação de três para dois no ataque. Diego Nunes recebeu junto à linha e colocou no lado contrário em Afonso Jesus. O fixo do Benfica apontou junto ao poste e não deu qualquer hipótese a Guitta, naquele que foi o seu primeiro golo desta final.

O jogo teria de ser necessariamente diferente depois do primeiro golo e foi o que aconteceu. Nem um minuto passou e o Sporting conseguiu o empate. Bola em Erick Mendonça e passe perfeito para a entrada de Zicky Té na área. Não foi tão espectacular como fora no jogo anterior, mas o pivot dos “leões” foi de uma eficácia a toda a prova – de primeira, nem deixou Leo Gugiel esboçar uma reacção que fosse.

Os festejos dos adeptos sportinguistas no pavilhão da Luz deixaram o jogo parado durante alguns minutos. Quando o encontro foi reatado, Pany Varela teve uma ocasião para concretizar a reviravolta após um roubo de bola, mas o seu remate saiu um pouco ao lado. Logo a seguir, Zicky voltou a ter uma bola perigosa na área “encarnada”, mas, desta vez, o guardião benfiquista impôs-se. Na baliza contrária, Guitta também disse presente num remate forte de Chishkala aos 28’ – o internacional brasileiro conseguiu fechar a sua baliza em vários momentos. O mesmo fez Leo Gugiel na baliza benfiquista.

E, de novo, como acontecera no jogo três, foi preciso tempo extra para decidir o vencedor. E, tal como acontecera no último sábado, o herói voltou a ser Pauleta. Quase a fechar os primeiros minutos do tempo extra, Gugiel subiu na quadra para dar superioridade numérica ao Benfica no ataque, mas Guitta ficou com a bola e rapidamente a endossou ao ala “leonino”, que não falhou num lance dois contra um – foi o único a marcar em todos os jogos da final.

Os adeptos “encarnados”, entre os quais se incluía o presidente benfiquista Rui Costa, bem tentaram empurrar a equipa de Mário Silva para, pelo menos, nivelar o marcador, mas o ataque benfiquista, quase sempre com guarda-redes avançado, não conseguiu ser eficaz. E o Sporting, depois de ter perdido em casa para o Benfica os títulos de basquetebol e hóquei em patins, devolveu a “gentileza” no futsal.