Portugal em força no trampolim europeu para os Jogos Olímpicos

Logo à noite, a partir das 19h30, Portugal entrará na cerimónia de abertura dos Jogos Europeus 2023 com o canoísta Fernando Pimenta e a mesatenista Fu Yu como porta-estandartes. Dois atletas com experiência na competição e com provas dadas a nível internacional, mas apenas uma “amostra” do contingente de 206 participantes portugueses presentes no evento. Na Polónia, dividido entre Cracóvia e arredores, Portugal contará com a maior representação de sempre.

