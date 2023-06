Sequela de O Sexo e a Cidade resistiu às críticas e está de volta

A segunda temporada de …And Just Like That estreia-se nesta quinta-feira e a equipa ouviu as críticas à primeira leva de episódios. Responde a algumas nesta temporada.

A equipa que faz …And Just Like That, a série sequela de O Sexo e a Cidade que regressa para uma segunda temporada nesta quinta-feira, quer que o público saiba duas coisas: que adoraram as fortes críticas de que a primeira temporada foi alvo; e que todas elas vêm do facto de os seus espectadores estarem a reagir a algo que é diferente daquilo a que estavam habituados. “Quando falam de revolta, eu ouço ‘êxito’”, diz ao PÚBLICO o autor da série da HBO Max, Michael Patrick King. Ainda assim, admite que “há coisas na segunda temporada que são definitivamente uma resposta a algo que aconteceu na primeira e que foi problemático ou curioso" para os espectadores.