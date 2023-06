Quarta na TV: uma conferência sinistra, dois filmes tornados séries e futebol sub-21

CINEMA

A Conferência

Cinemundo, 20h35

A sinistra Conferência de Wannsee, a reunião realizada a 20 de Janeiro de 1942 em que se definiu a estratégia da “solução final” que implicaria a morte de mais de 12 milhões de judeus, é o foco deste filme do alemão Matti Geschonneck. Numa quinta perto de Berlim, juntaram-se altos comandos do Governo da Alemanha nazi e das SS, convocados para uma reunião e um pequeno-almoço por Reinhard Heydrich, um dos principais arquitectos do Holocausto. Este filme, originalmente feito para televisão na ocasião do 80.º aniversário do acontecimento, ficciona a reunião de 90 minutos a partir das minutas deixadas por Adolf Eichmann.

Plano de Fuga

AXN Movies, 21h0

Um especialista em segurança cujo trabalho é escapar de prisões cai numa cilada e fica preso com os mais perigosos criminosos do mundo. Vai ter de encontrar um modo de fintar as estritas regras de segurança e escapar. Um filme de acção realizado pelo sueco Mikael Håfström com Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger.

Ata-me!

Cinemundo, 22h20

Saído de um hospital psiquiátrico, um homem deseja casar com uma estrela de filmes pornográficos com quem teve um caso durante uma fuga do hospital. Só que ela nem se lembra dele, então ele persegue-a e ata-a em casa dela. Uma bizarra e alucinada comédia de Pedro Almodóvar estreada em 1989. No elenco, Victoria Abril, Antonio Banderas, Loles Léon, Julieta Serrano, María Barranco e Rossy de Palma.

SÉRIES

Prós e Vígaros

RTP2, 22h

Estreia. Depois de anos fora do mundo do crime, um casal de vigaristas entretanto reformado e a viver uma vida normal como família suburbana vê-se obrigado a voltar para um último golpe de um milhão de euros quando a antiga parceira criminal dos dois regressa às suas vidas. É essa a premissa desta série alemã criada por Thor Bjørn Krebs e Mikkel Serup.

Ligações Perigosas

TVCine Emotion, 22h10

Estreia. Mais uma adaptação, desta vez em formato televisivo, do romance homónimo de Pierre Choderlos de Laclos. Escrita por Harriet Warner, funciona como uma espécie de antecedente da história que conhecemos do filme de Stephen Frears estreado em 1988. Um original da americana Starz, esta série com Nicholas Denton e Alice Englert chega cá já tendo sido cancelada.

A Verdade da Mentira

Fox, 22h15

Estreia. A comédia de acção de 1994 realizada por James Cameron, já de si uma nova versão de um original francês, ganha uma adaptação em série. Tal como o filme com Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis, centra-se na família Tasker. Uma dona de casa interpretada por Ginger Gonzaga descobre que o marido, Steve Howey, é um espião internacional. Criada por Matt Nix, chega cá já cancelada.

Invasão Secreta

Disney+, streaming

Estreia. Um grupo de extraterrestres Skrull quer invadir a terra e tomar conta do mundo. Nick Fury decide pará-los. Uma minissérie Marvel de seis episódios criada por Kyle Bradstreet. Com Samuel L. Jackson, Cobie Smulders e Martin Freeman.

Abbott Elementary

Disney+, streaming

A segunda temporada da premiada sitcom criada e protagonizada pela cómica Quinta Brunson sobre o dia-a-dia de um liceu de poucos recursos em Filadélfia chega na íntegra ao Disney+.

DOCUMENTÁRIO

A Lenda da Palma de Ouro

RTP2, 23h06

Estreia. Datado de 2015, este documentário de Alexis Veller foca os vários vencedores da Palma de Ouro no Festival de Cannes, um dos mais importantes certames de cinema do mundo. Nomes como Martin Scorsese, Steven Soderbergh, Jane Campion ou Emir Kusturica são aqui mostrados, bem como o processo de fabrico da própria estatueta.

DESPORTO

Futebol: Campeonato da Europa Sub-21

RTP1, 16h52

Até 8 de Julho, a Geórgia e a Roménia serão o palco do Campeonato da Europeu Sub-21. Logo no primeiro dia, Portugal defronta a Geórgia.