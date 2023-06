Jorge Reis-Sá vence Grande Prémio de Conto da APE com A hipótese de Gaia

O escritor Jorge Reis-Sá é o vencedor da primeira edição do Grande Prémio de Conto Branquinho da Fonseca da Associação Portuguesa de Escritores (APE), com o livro A hipótese de Gaia, anunciou a organização esta quarta-feira.

O prémio foi atribuído por unanimidade pelo júri constituído por Isabel Pires de Lima, José Carlos Seabra Pereira e Leonor Martins Coelho, que considerou a obra uma "exímia construção", na qual os dotes de "maturo criador poético" do autor se aliam às suas "virtudes de romancista", por entre "novas vivências do desconcerto do mundo".

O volume A hipótese de Gaia foi editado em 2022 por A Casa dos Ceifeiros, chancela criada em 2017 pelo próprio autor.

O Grande Prémio de Conto Branquinho da Fonseca foi instituído em 2023 pela Associação Portuguesa de Escritores, com o patrocínio da Câmara Municipal de Cascais e Fundação D. Luís I, com o objectivo de galardoar anualmente uma obra de contos em português, publicada em livro, em primeira edição.

O valor monetário deste prémio é de 12.500 euros.

Jorge Reis-Sá nasceu em 1977, em Vila Nova de Famalicão, e licenciou-se em Biologia.

Fundou em 1999 as Quasi Edições, que editou até 2009, foi editor na Babel entre 2010 e 2013, é desde 2013 editor da Glaciar e consultor editorial de várias instituições e editoras.