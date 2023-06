Suspeitas de corrupção originam buscas no Hospital de Guimarães

O Ministério Público está a fazer buscas no Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães, e em mais de uma dezena de locais, por suspeitas de corrupção e outros crimes.

Diz um comunicado da Polícia Judiciária que a operação Salus incide sobre contratos celebrados entre 2015 e 2018 para instalar neste hospital a Unidade de Diagnóstico e Intervenção Cardiológica, sem a prévia e necessária autorização do Ministério da Saúde.

"A investigação tem por objecto, ademais, suspeitas de que a instalação desta unidade, ao contrário do que foi veiculado publicamente, não tenha sido financiada por donativos da sociedade civil, mas sim por sociedades comerciais com interesses na área da saúde, as quais vieram posteriormente a celebrar contratos com a unidade hospitalar, no valor de aproximadamente 21 milhões de euros, em condições bastante desfavoráveis para o erário público", esclarece a mesma nota de imprensa.

Segundo o Departamento Central de Investigação e Acção Penal, as buscas abrangem também outras instituições, como a Liga dos Amigos do Serviço de Cardiologia do Hospital da Senhora da Oliveira e o Rotary Club de Guimarães, bem como empresas do sector de tecnologia médica. Além de Guimarães, as diligências acontecem ainda no Porto, em Lisboa, em Oeiras e na Amadora.

Liderado pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal com o apoio da Unidade Nacional Contra a Corrupção da Polícia Judiciária, este inquérito foi aberto na sequência de um relatório da Inspecção-Geral das Actividades em Saúde.

Em causa, de acordo com o Ministério Público, pode estar a prática dos crimes de administração danosa, corrupção activa e passiva, participação económica em negócio, abuso de poder e corrupção activa com prejuízo do comércio internacional.

As buscas contam com a presença de juízes, procuradores, inspectores da Judiciária, representantes da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Advogados, bem como de elementos da Inspecção-Geral das Actividades em Saúde.