Visitar Viktor Orbán e esquecer Pedrógão Grande

As verdadeiras intenções de António Costa permanecerão para sempre desconhecidas. Mas isto sabemos: as prioridades dos nossos governantes andam trocadas.

Por uma coincidência dos diabos, no último fim-de-semana soubemos que António Costa não esteve onde devia – na inauguração do memorial às vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande – e esteve onde não devia – na final da Liga Europa em Budapeste. Não se trata apenas de realçar as duvidosas prioridades do primeiro-ministro – trata-se de assinalar uma certa forma de fazer política, demasiado distendida em termos de princípios, que depois é ocultada com sonsice e meias mentiras.