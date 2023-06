Uso do Falcon pelo primeiro-ministro

A propósito da escala em Budapeste feita pelo primeiro-ministro numa viagem em que foi utilizado o Falcon ao serviço do Estado a oposição continua a dar tiros nos pés, na minha opinião, e a querer constituir casos onde eles não existem: basta olhar para o mapa da Europa e ver que Budapeste constitui apenas um pequeno desvio de escala para quem se dirige para Moldova, onde se realizou a reunião da NATO para onde se dirigia António Costa. E basta não ser tolo para perceber que o objectivo da escala em Budapeste terá sido o de uma conversa com Viktor Orbán, o seu homólogo húngaro, que não se desejava publicitada e não constava do programa distribuído à comunicação social. O “abraço a Mourinho” foi uma bela desculpa que veio mesmo a calhar, provavelmente. Orbán pode ter todos os defeitos como proclama a oposição, mas é o primeiro-ministro de um país da UE e da NATO e não vejo qualquer problema que António Costa fale com ele – até vejo vantagem, se nos motivos da conversa estiver a situação na Ucrânia, sabendo nós que Orbán se dá bem com Putin. Concluo dizendo que eu, pelo menos, não vejo qualquer problema na escala do Falcon em Budapeste e até vejo com simpatia que depois da dita conversa a dois tenham aproveitado para ir ao futebol juntos, pois isso naturalmente só reforça a amizade e confiança mútua que são indispensáveis entre dois chefes de governo de dois países da UE e da NATO. Por mim não necessito que António Costa pague a viagem do seu bolso – necessitava era de melhor oposição em Portugal que falasse dos problemas que temos.

Carlos Duarte, Lisboa

Habilidade mal empregue

Sobre a polémica escala em Budapeste do Falcon que transportou António Costa para a cimeira em Moldova, o seu gabinete informou o país que a mesma teria sido para aceder ao convite da UEFA para assistir à final da Liga Europa. Ora quem pôde assistir à transmissão televisiva, no camarote presidencial, pôde ver António Costa ao lado do seu homólogo do país anfitrião, Viktor Orbán. Não seria mais lógico terem sido convidados os primeiros-ministros dos países dos clubes finalistas? Ou estaremos perante mais uma habilidade de António Costa? Já que falo em habilidade, qualidade em que ninguém contesta ser exímio o nosso primeiro-ministro, se no dia 10 de Junho no seu passeio pedonal na Régua, quando confrontado com aqueles cartazes ofensivos e infelizes, não tivesse dito que eram “racistas”, algum comentador ou politólogo se atreveria a classificá-los como tal? Aposto que não. Podem ser tudo, mas racistas não lembram ao diabo. Estou certo que empregasse António Costa a sua extraordinária habilidade no bem comum dos portugueses, não tenhamos dúvidas de que Portugal não tinha tanta miséria espalhada por tão grande parte da população e o país viveria muito mais feliz.

Jorge Morais, Porto

Uma ilha sem futuro

Portugal continua teimosamente a desistir do seu futuro como Estado de uma Europa que se quer cada vez mais unida e próspera, em que os seus povos, não obstante as incertezas do amanhã, aspiram a ser felizes e cada vez mais prósperos. A teimosia, diria mesmo incompetência grosseira e falta de sentido dos verdadeiros interesses nacionais, logo de todos e não apenas dos poderosos, leva este Governo sem alma e amorfo a continuar a não apostar na via férrea como transporte económico e não poluente e, mais grave ainda, mantém estranhamente a ideia de o país manter a bitola ibérica.

Porquê esta decisão e quem está por detrás desse interesse? A monopolista e arcaica CP, os operadores rodoviários ou a TAP e outras companhias aéreas? E, ainda mais estranho, o Presidente da República, que tudo comenta a toda a hora, parece pouco interessado neste assunto. Na realidade, Portugal é uma ilha, diria mesmo um território que separa a Europa e o continente africano. Uma catástrofe.

Precisamos de um Marquês de Pombal, um Mouzinho da Silveira ou um Duarte Pacheco para colocar Portugal nos carris ou a culpa do nosso atraso ainda é do Estado Novo?

Manuel Alves, Lisboa