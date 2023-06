Ainda as caricaturas da discórdia

Passada mais de uma semana, dir-se-á que pouco fica da intensa discussão acerca das caricaturas com que António Costa foi recebido em Peso da Régua e que o país (ou pelo menos o país que vive entre a trepidação irrefletida do Twitter e as aberturas dos telejornais) está pronto para passar à próxima polémica instantânea. Discordo. Gosto de deixar marinar os temas e de a eles regressar com a poeira mais assente e a cabeça mais arrumada. No caso em apreço parece-me, apesar de tudo, que vale a pena usar o pretexto para nos determos sobre três temas subjacentes a toda a polémica com alguma relevância para a nossa vida coletiva.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt