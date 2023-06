Benfica vai ser a primeira junta de freguesia do país a promover habitação acessível

A Junta de Freguesia de Benfica está a posicionar-se para ser a primeira do país a desenvolver um programa específico de disponibilização de habitação em renda acessível. Fazendo uso de uma linha de crédito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) e de instrumentos estatais de apoio ao subarrendamento, a autarquia deverá disponibilizar cerca de 250 apartamentos, até 2028, prevendo-se que as chaves da primeira meia centena sejam entregues até ao final do presente mandato, em 2025.

