"O capitalismo é um servo fantástico, mas um mestre terrível"

Rebecca Henderson, professora na Harvard Business School e autora do bestseller "Reimagining Capitalism in a World on Fire", acredita que devemos repensar o modelo de capitalismo que se centra apenas nos lucros a curto prazo, aumentando as desigualdades e fomentando a polarização política dos cidadãos. "O capitalismo proporcionou enormes benefícios à humanidade" e "nos últimos cem anos, o PIB per capita mais do que quintuplicou, ao mesmo tempo que a população mundial triplicou", defende Rebecca Henderson.

ReImaginar é o primeiro episódio de ReImagine Talks, o podcast lançado pelo think tank Re-Imagine Europa em colaboração com os jornais Der Standard, Il Sole 24 Ore, La Vanguardia, LeSoir, Rzeczpospolita e Público. O projecto, que conta com a participação de alguns dos pensadores mais inovadores e influentes do nosso tempo, propõe-se a explorar em cada episódio conceitos-chave que definem a forma como entendemos o mundo em que vivemos. O podcast é apresentado por Erika Stäel von Holstein e Luca de Biase, respectivamente, a CEO e o diretor de Investigação da Re-Imagine Europa.

Pode ver ou descarregar os episódios completos no: Youtube, Spotify e Apple Podcast.