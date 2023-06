Falta de professores “afectou um bocado” a preparação, exame de Português prova foi “acessível”

O Exame de Português deu início à 1.ª fase de exames de acesso ao ensino superior. Na Escola Secundária Carolina Michaëlis, no Porto, a prova “correu melhor” do que esperado.

Esta segunda de manhã, decorreu o exame de Português de 12.º ano para o qual estavam inscritos 42.451 alunos. O PÚBLICO esteve na Escola Secundária Carolina Michaëlis, no Porto, para perceber como foi a prova que deu o tiro de partida para a época de exames de acesso ao ensino superior.

Para a maioria dos alunos a prova "correu melhor" do que estavam à espera, e dependeu muito da interpretação de texto. Alguns, no entanto, admitem que a falta de professores complicou um pouco o estudo. O Ano da Morte de Ricardo Reis não era uma obra esperada, mas, apesar de tudo sentiam-se preparados.

Guilherme Ferreira, 17 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

A minha principal opção é Línguas, Literaturas e Culturas na FLUP, depois tenho as outras.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Foi melhor do que estava à espera. Não vim com expectativa porque não é um exame que eu precise.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Houve uma que não demos por acaso, O Ano da Morte de Ricardo Reis, mas de resto de sim.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

Que eu saiba não, por exemplo se tivesse adiado o exame aí afectava. No ano passado, fui fazer exame e não vi assim uma diferença, nenhuma coisa que mudou. Mas acredito que sim, pode afectar.

André Pinto, 18 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

História. Ia tentar na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mas a minha média não está assim tão boa, então vou tentar em Coimbra.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Melhor.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Nós não demos O Ano da Morte de Ricardo Reis, de resto demos. Pensava que vinha Os Lusíadas, não veio.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

Em termos de matéria, sim porque alterou-se mais um bocado a aprendizagem por causa das baixas de alguns professores e a demora de vir alguns. Mas de resto não.

Maria Fernandes, 17 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Ciências da Comunicação.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Correu melhor. Estava à espera que fosse mais interpretar poemas e não foi. Não era preciso estudar muito para este exame porque estava tudo nos textos, era tudo interpretação.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Foi tudo leccionado nas aulas, à excepção de O Ano da Morte de Ricardo Reis, a nossa escola optou por dar o Memorial do Convento. Mas de resto foi tranquilo.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

A preparação para os exames não. Mas, por exemplo, nós não tivemos aulas nem no 10.º nem no 11.º porque a nossa professora meteu baixa, então foi um bocado complicado. Foi mais um estudo autónomo para o exame, não tivemos muita ajuda nesses dois anos.

Lea Nascimento, 17 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Queria concorrer a Ciências da Comunicação.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Correu melhor, esperava que fosse muito mais difícil. Achei bastante fácil, mas estou com medo.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Acho que a matéria que saiu foi bastante fácil e senti-me preparada.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

Sim, então em português senti ainda mais. Houve matéria que não demos e saiu no exame, por exemplo o Memorial do Convento. Afectou um bocado, mas não foi muito mau.

Inês Sousa, 18 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Ainda estou a pensar, mas talvez gestão de recursos humanos.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Melhor do que estava à espera. Estudámos muita coisa que não saiu, mas acho que até foi tranquilo e agora é esperar.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Foi toda leccionada, menos O Ano da Morte de Ricardo Reis. Aquilo que apareceu dava para interpretar, portanto não foi assim tão complicado para fazer.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

Claro, nós sem professores não nos conseguimos preparar. Aliás, não temos aulas então não conseguimos dar aquilo que é suposto dar durante aquele tempo. Portanto, sim, acaba por ser uma debilidade.

Luciana Cardoso, 17 anos

Vais concorrer a que curso do ensino superior?

Línguas, Literaturas e Culturas na FLUP.

O exame correu melhor ou pior do que esperavas?

Correu melhor do que estava à espera.

A matéria que saiu foi toda leccionada nas aulas ou sentiste que houve matérias para as quais não estavas preparado por não terem sido dadas?

Foi toda leccionada e a que não foi as respostas estavam no texto, então foi bastante acessível.

Sentes que as greves e a falta de professores afectaram a preparação para os exames? Em que medida?

Acho que não, muito honestamente. A minha professora de português é bastante dedicada ao trabalho dela.

