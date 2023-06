Exame de Português do 12.º ano: veja aqui a prova e os critérios de correcção

O Instituto de Avaliação Educativa já publicou o enunciado e os critérios de correcção do exame nacional de Português.

O exame de Português é o segundo com mais inscritos da temporada de 2023 que arranca nesta segunda-feira. No próximo ano este exame volta a ser obrigatório para todos os estudantes do ensino secundário. Desta vez saiu Saramago e Camões. Veja aqui o enunciado e os critérios de correcção.

pdf Critérios de correcção do exame de Português do 12.º ano Descarregar

pdf Enunciado do exame de Português do 12.º ano Descarregar

Nota: a visualização dos documentos só é possível na versão do site em publico.pt