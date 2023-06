Estagiários das Ordens profissionais não poderão receber menos de 950 euros por mês

O Governo rejeita a ideia de que a reforma dos estatutos das ordens profissionais representa uma perda de poder e uma ingerência das funções das associações representantes de vários grupos profissionais. Em conferência de imprensa, a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares afirmou que o que pretendem é maior transparência e a eliminação de barreiras no acesso às profissões. Face às críticas manifestadas, depois de na semana passada terem sido aprovados em Conselho de Ministros alterações aos estatutos de 12 ordens profissionais, o Governo assegurou que os membros do conselho de supervisão vão ser eleitos membros das ordens.

“Os grandes objectivos desta reforma prendem-se com a necessidade de eliminar barreiras à profissão”, começou por dizer a ministra Ana Catarina Mendes, lembrando que desde a última intervenção da troika em Portugal existem recomendações por parte da União Europeia para que existissem alterações ao funcionamento das ordens. Um dos exemplos que deu na eliminação de barreiras tem a ver com as condições socioeconómicas. E não só.

“Ninguém, pela sua condição socioeconómica, pode ficar arredado da inscrição [na ordem]. A alteração prevê que quem não tem condições fique isento de taxas ou tenha taxas reduzidas. Devem ser removidas barreiras que têm a ver a dupla certificação das qualificações adquiridas e, por isso elimina-se ou restringem-se as provas de acesso à profissão”, disse, acrescentando que as alterações promovidas são também um combate à precariedade. “Acabamos com os estágios gratuitos. A remuneração nunca poderá ser inferior a 950 euros”, disse, explicando que é o equivalente ao salário mínimo nacional mais 25%, pelo menos. O tempo de estágio também passa a ser no máximo de 12 meses.

Ana Catarina Mendes salientou que estas são alterações "que decorrem da lei-quadro para que possa ser mais fácil o acesso à profissão e combater a precariedade com menos tempo de estágio, com pagamento do estágio, redução ou isenção de taxas ou o reconhecimento de qualificações dos que estudaram no estrangeiro e não viam as qualificações reconhecidas. Isto não é uma retirada de poder às ordens", disse, acrescentando que trata-se de garantir "a capacidade" de termos pessoas qualificadas "mais cedo e remuneradas" no mercado de trabalho.

Relativamente às acusações de ingerência e de o Governo querer controlar as ordens profissionais com a criação de órgão com elementos externos às ordens profissionais, como o conselho de supervisão ou a figura de provedor, a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares recusou essa ideia. “O objectivo de ter mais pessoas externas é precisamente a garantia de maior transparência nas decisões. Não há tentativa de condicionamento das ordens, mas de juntar nas ordens todo o saber para se tomarem as melhores decisões”, afirmou.

O mesmo disse o secretário de Estado Adjunto e da Justiça. “O conselho de supervisão desde logo tem elementos eleitos pelos associados das ordens e são pessoas de reconhecido mérito oriundas de outras entidades. Não pode haver a suspeição que aqueles que não pertencem às ordens não têm qualidade. Essas pessoas fazem o contrabalanço entre sociedade civil e pessoas que são associadas dessas ordens. Os elementos que vêm dessas entidades externas são eleitos. Não têm nenhuma conexão com o Governo”, afirmou Jorge Alves Costa, reforçando que estes nomes não são indicados pelo Governo.

O ministro da Saúde, que também marcou presença na conferência de imprensa, reforçou que os interesses das ordens e do Governo “não são interesses em competição”. Quanto ao conselho de supervisão, classificou esta como uma “falsa questão”. Referiu que o mesmo será composto “40% por elementos inscritos na ordem, 40% por elementos oriundos de instituições académicas que formaram os profissionais que estão inscritos na ordem e outros 20% escolhidos entre personalidades de reconhecido mérito”. “São escolhidos e votados pelos membros da ordem. Não há nenhuma nomeação por parte do Governo”, disse, referindo que o conselho de supervisão foi criado com a lei-quadro relativas às ordens que já tinha sido aprovada na Assembleia da República.

Relativamente à questão do provedor, Ana Catarina Mendes afirmou que são as ordens que “têm no seu poder fazer esse convite” a uma personalidade “independente não inscrita na ordem”.