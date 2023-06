PCP apresenta propostas para alterar “lógica de habitação como mercadoria” do Governo

O PCP entregou esta segunda-feira uma série de propostas de alteração aos diplomas do Governo relacionados com a habitação, que pretendem aumentar a protecção da habitação no caso da compra a crédito, dar "estabilidade" aos inquilinos e acabar com as "borlas fiscais e as benesses aos fundos de investimento".

Em causa estão três diplomas: o programa nacional de habitação, o programa Mais Habitação e o simplex de licenciamento e urbanismo.

A partir da Covilhã, onde o PCP realiza as suas jornadas parlamentares esta segunda e terça-feira, o deputado Bruno Dias avançou que o partido propõe eliminar as medidas propostas pelo Governo relativas ao "balcão dos despejos, aos procedimentos especiais" e "às alterações do novo regime arrendamento urbano".

Medidas essas que, segundo o parlamentar, "vêm blindar certas prorrogativas dos senhorios e dos fundos de investimento que colocam o Estado a servir de garantia ao senhorio e de cobrador do fraque ao inquilino".

Além disso, o PCP propõe que as habitações adquiridas pelo Estado não sejam incluídas no programa de arrendamento acessível que, diz Bruno Dias, "é subsidiar a habitação, mantendo preços elevados", mas no regime de renda apoiada, "para que as pessoas possam pagar de forma mais económica e acessível" as casas "e não com os preços especulativos que estão em vigor".

O PCP quer ainda acabar com "o conjunto de borlas fiscais" que "vêm acentuar as desigualdades no mercado de arrendamento". Em alternativa, em matéria fiscal, os comunistas defendem a "protecção da habitação nos casos de empréstimos à banca" que estejam a aumentar com a subida das taxas Euribor.

Relativamente ao simplex de licenciamento e urbanismo, os comunistas pretendem "que sejam defendidas as regras que devem ser consideradas da própria democracia e da própria transparência, no que diz respeito à criação de um regime ilimitado de simples informação em que o poder local não tem capacidade de fazer cumprir o plano director municipal" ou "os procedimentos para assegurar a qualidade da construção".

Relativamente à capacidade de aprovar as propostas, Bruno Dias defendeu que "na teoria, há muita abertura" por parte do PS. "Na prática, vamos ver como é", disse, considerando que não é um "bom sinal que o ponto de partida sejam propostas da parte do Governo que mantêm esta lógica de habitação como mercadoria".

Esta segunda-feira marca o último dia para os partidos da oposição apresentarem projectos de alteração em sede de especialidade aos diplomas do executivo na área da habitação.