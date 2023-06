Da IP à TAP, secretismo na gestão de empresas públicas não é novidade, dizem partidos

O PCP e o PAN criticaram esta segunda-feira o secretismo e falta de transparência com que as empresas públicas são geridas actualmente, comparando a gestão da Infra-Estruturas de Portugal (IP) com a da TAP. O Bloco de Esquerda entende que o Governo deve explicar-se. Em causa está a classificação de documentos da IP, decisão tomada pelo ministro João Galamba num despacho que o seu gabinete recusou divulgar e que torna "segredo de Estado" documentos que os trabalhadores desta empresa pública e os seus fornecedores usam no dia-a-dia. Questionado pelo PÚBLICO, o PS não quis comentar.

