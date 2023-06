Trabalhar para o Estado não é mau (acto segundo)

Será pouco racional que, existindo alternativa tão melhor no privado, tantos se mantenham empregados no sector público. Importa reflectir por que razão o sector privado não oferece melhores salários.

Como já esperava, o meu último artigo – intitulado “Trabalhar para o Estado não é mau”, sobre o prémio salarial pago pelo Estado face ao sector privado, com base em dados do INE – causou celeuma e originou uma série de críticas. Uma dessas críticas foi escrita pela minha colega de opinião neste jornal, Susana Peralta, tendo esta afirmado o seguinte: “Quem não percebe [que o salário médio nada diz acerca da capacidade de o Estado atrair talento] é Ricardo Arroja que, (…) embora admita as limitações estatísticas do trabalho do INE, se deixa levar pelo entusiasmo e conclui que os resultados sugerem “uma menor eficiência do gasto público associada à prestação de serviços públicos pelo Estado, face à alternativa de provisão privada de serviços públicos, devido aos prémios salariais praticados no Estado”. Como é bom de ver, numa série de competências essenciais para os serviços fornecidos pelo Estado, é o privado que paga mais.” Stop.